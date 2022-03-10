Владимир Путин: «Экономика адаптируется к новой ситуации»

Глава государства провел совещание по противодействию санкциям

Президент Владимир Путин в рамках онлайн-совещания с членами правительства России рассказал о положении дел с сырьем в странах, которые ввели санкции в отношении России, а также об отчаянных попытках США стабилизировать ситуацию с нефтью.

«Они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них», — рассказал о действиях глав европейских государств Владимир Путин.

По мнению президента, такие действия западных соседей выглядят странно, поскольку свои обязательства по поставке энергоресурсов РФ выполняет в полном объеме. Отмечается, что даже ГТС Украины загружен на 100%.



«Это удивительно, но факт. А цены там растут! Но не по нашей вине, это результат их собственных просчетов. Нечего на нас сваливать»,— добавил президент.

Тем временем в США аналогичная ситуация с ростом цен на нефть. Штаты объявили, что закрывают доступ российской нефти на американский рынок. В итоге — там высокие цены на «черное золото», на фоне этого инфляция достигла исторического максимума. Руководство США также старается убедить жителей, что в таком исходе виновата Россия, не уделяя внимания собственным неправильным решениям.

«США пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И в Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить против них эти нелегитимные санкции», — прокомментировал действия США глава России.

По мнению Владимира Путина, спустя время Штаты точно также начнут пытаться договориться о поставке нефти и с Россией, в отношении которой сейчас вводят санкции.

Президент признался, что нет сомнений в том, что эти санкции все равно бы вводились.

«Так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих лет. Даже после развала СССР многие санкции и не прекращали свое действие. Да, сейчас санкционное давление имеет комплексный характер и создает для нас определенные трудности, но мы преодолеем их и сейчас. Надо пройти этот период. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации. И в конце концов все это приведет повышению нашей независимости и суверенитета. Мы с вами хорошо знаем, что многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена. Россия в таком жалком и униженном состоянии существовать не может. Рано или поздно все это должно было произойти. Произошло сейчас, и я уверен, что мы эти все трудности преодолеем»,— резюмировал глава государства.