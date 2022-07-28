Владелец ММК Виктор Рашников оспаривает персональные санкции

Европейский суд рассмотрит иск миллиардера об отмене ограничений

Председатель Совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) Виктор Рашников оспаривает включение себя в санкционный список Евросоюза в Европейском суде.

В картотеке суда доступно дело «Рашников против Евросовета» с номером T-305/22, связанное с требованием аннулирования ранее введенных персональных ограничений.

В базе уточняется, что иск был подан 24 мая 2022 года. В нем Виктор Рашников требует аннулировать решение совета от 15 марта 2022 года о включении в список лиц, подпадающих под ограничительные меры. В качестве доводов он использует четыре пункта, в том числе о нарушении своих прав на собственность и свободу ведения бизнеса. Указывает истец на ошибку в оценке и определении критериев включения в перечень, а также нарушение основополагающего принципа не дискриминации.

Виктор Рашников занимает 18-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes в 2022 году. Состояние бизнесмена при составлении рейтинга было оценено в 6,6 млрд долларов США. Об изменении должности и статуса Виктора Рашникова публично не сообщалось.

Накануне Европейский суд не дал ход ускоренному рассмотрению иска российского миллиардера Алишера Усманова, который также оспаривает персональные санкции в суде. В рейтинге российских миллиардеров Forbes он занимает седьмое место, его состояние оценивается экспертами в 11,5 млрд долларов США.

Дата рассмотрения судом иска Виктора Рашникова будет предварительно указана на официальном сайте Европейского суда.