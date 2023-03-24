Владелец «Леруа Мерлен» продает магазины в России

В компании пообещали сохранить рабочие места

Французская компания ADEO, владеющая сетью строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен», передает контроль над магазинами, находящимися в нашей стране, российскому менеджменту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании в пятницу, 24 марта. В небольшом заявлении указано, что рабочие места для 45 тысяч сотрудников будут сохранены, поэтому дальнейшая деятельность компании будет обеспечена.

«Сделка будет одобрена соответствующими органами в России. На протяжении всего процесса приоритет ADEO — ответственное отношение ко всем сотрудникам», — говорится в официальном заявлении компании.

Также в фирме подчеркнули, что запущенный процесс передачи контроля над «Леруа Мерлен» локальному менеджменту — результат работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами. Новые инвестиции в нашу страну были приостановлены еще с начала специальной военной операции (в ADEO это называют конфликтом).

В Челябинске «Леруа Мерлен» представлен одним гипермаркетом, расположенным в торгово-развлекательном комплексе «Алмаз». Год назад французы заявляли, что не планируют останавливать работу сети своих магазинов. Такое же решение тогда приняла другая компания из Франции: «Ашан» не ушел из нашей страны «в интересах гражданского населения».