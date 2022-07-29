Владелец челябинской кофейни: «Я встал за барную стойку, чтобы выдержать давление»

Повышение стоимости сырья и заоблачные цены на зарубежные детали для кофемашин — одни из препятствий, с которыми сталкиваются кофейни

«Себестоимость сырья выросла. Я был готов к тому, что моя прибыль немножко снизится. Дабы выдержать это давление, я вынужден был сократить персонал. И встал сам за барную стойку. Поработав два месяца с минимальным количеством людей, я стабилизировал ситуацию в своей кофейне»,

— рассказал Сергей Куребеда.