В Челябинске кофейням приходится постоянно подстраиваться под реалии изменения курса валют. Так как поставки сырья и оборудования зависят от доллара. Владелец точки DoZA Coffee Сергей Куребеда стал сам делать кофе гостям, чтобы стабилизировать ситуацию в своем заведении.
«Себестоимость сырья выросла. Я был готов к тому, что моя прибыль немножко снизится. Дабы выдержать это давление, я вынужден был сократить персонал. И встал сам за барную стойку. Поработав два месяца с минимальным количеством людей, я стабилизировал ситуацию в своей кофейне», — рассказал Сергей Куребеда.
Это не все сложности, с которыми сталкиваются владельцы кофеен. Несмотря на нестабильную ситуацию, в Челябинске открываются новые точки по продаже напитков из кофе. Подробнее о том, как в турбулентность живут кофейни, читайте в материале «Business FM Челябинск».
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