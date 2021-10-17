Вице-президент «Опоры России» Артем Артемьев: «Дома я — любящий отец, а не начальник»

Предприниматели Челябинской области рассказали о том, как им удается быть успешными в бизнесе и сохранять счастливой семью

Сегодня в стране отмечается День отца — официальный статус этот праздник получил только в этом году после того, как президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 4 октября 2021 г. Совместно с центром «Мой бизнес» ИА Первое областное подготовило истории успешных челябинских предпринимателей, которые, несмотря на загруженный график и высокую занятость, всегда находят время для семьи.

Артем Артемьев, отец троих детей, владелец торговой марки «Уральская гиря», председатель Челябинского регионального отделения «Опора России»:

— Основная задача воспитания — помочь детям найти свое призвание и обрести счастье, которое не возможно, если дело, которым ты занимаешься, тебе не по душе. Для себя я вывел простое правило — нужно быть «здесь и сейчас», то есть на работе я — руководитель компании, в общественной жизни — партнер и союзник, дома — любящий отец, а не начальник и не бизнесмен. «Включать» руководителя дома — это верный путь к разрушению семьи, дети очень тонко чувствуют истинное отношение к ним. Как и в общественной работе я, прежде всего, партнер и союзник, поскольку в «Опоре России» много успешных предпринимателей, которые в определенных сферах разбираются лучше. В общественной плоскости можно выстраивать диалог только на основе доверия и партнерства.

С моей стороны нет назидательности и требований к детям обязательно продолжить семейное дело. Старшая дочь Арина, которой исполнилось 22 года, закончила политехнический: одно время она помогала мне в бизнесе, занималась рекрутингом, для этого проходила обучение. Но сейчас она ищет для себя наиболее подходящее дело, чтобы реализовать себя. Я ее полностью поддерживаю в этом.

У 10-летнего сына Серафима сейчас такой возраст, когда ему очень многое интересно: на днях он мне сказал, что хочет быть успешным в киберспорте, поэтому должен много тренироваться за компьютером. А вообще он серьезно интересуется живописью, хорошо рисует сам. Мне кажется, важно поддерживать увлечения своих детей, а не стремиться обучать их тому, что тяготит и не вызывает интерес.

У нас дома есть такой лайфхак: мы берем альбом с известными картинами в мировой живописи и придумываем всей семьей новые интересные подписи к этим произведениям искусства, при этом все подходим к процессу с юмором. Это очень увлекательно. Особенно старается и радует всех нас своими предложениями трехлетняя дочь Катюша, нам вместе весело и хорошо проводить время. Хотелось бы чаще бывать дома, в частых командировках я очень скучаю по детям.

Антон Гусев, отец четверых детей, учредитель компании «Уралспецмаш», которая производит вездеходы:

— У меня четверо детей: старшей дочери Маше уже исполнилось 17 лет, Святославу — 8, Антону — 4, Таисии — 2. Как выросла старшая дочь, я не видел, я пропустил время ее взросления, поскольку почти круглосуточно был на работе. Последние пять лет пришло осознание, что бизнес — бизнесом, но своими детьми нужно заниматься, пока они маленькие, чтобы не упустить это важное время. В первую очередь я — любящий отец, а потом уже начальник.

Нужно уметь доверять своим сотрудникам, делегировать часть полномочий. До этого весь объем работы я всегда брал на себя, в результате чуть не сгорел на рабочем месте, работая с утра до ночи. Сейчас все по-другому: мое расписание построено таким образом, чтобы каждый день находилось время на то, чтобы отвести детей в школу, детский сад, чтобы вечером побыть с ними вместе в кругу семьи. Моя основная задача, как главы большой семьи, — сохранить семейные ценности, объединить и сдружить семью, больше проводить вместе времени на природе, в путешествиях, посещать вместе интересные мероприятия. Я стараюсь не задерживаться на работе, всегда стремлюсь домой.

В пандемию многие предприятия испытали шок, ведь были нарушены международные связи, срывались поставки комплектующих, нужно было наводить новые мосты, искать новых поставщиков, но коллектив предприятия — это большая команда единомышленников, которые смогли собраться с силами в трудный период и решить возникшие из-за коронавируса проблемы.

Не думаю, что дети обязательно должны в будущем продолжить мой бизнес, такой установки нет: каждый человек должен заниматься своим любимым делом, только в этом случае можно добиться отличных результатов.

Владимир Азнабаев, отец двух дочерей, руководитель компании «Вектор М», поставляющей канцтовары:

— В самый разгар пандемии открыл собственный бизнес, до этого работал в крупной федеральной компании, которая занимается поставками канцтоваров корпоративным заказчикам. После объявления обязательной самоизоляции пришлось перейти на удаленный режим работы, хотя количество заказов увеличилось многократно, особенно на санитайзеры, перчатки и хозтовары, а не только канцелярию. Чтобы понять, с чего начать ведение собственного бизнеса, обратился в центр «Мой бизнес», где помогают стартапам.

Когда заказов стало много, на помощь пришла моя жена, а дочки помогали в выборе ассортимента — тестировали новые ручки, карандаши и краски. Теперь у нас, можно сказать, семейный бизнес, потому что каждый вносит вклад в его развитие. У старшей дочки Каролины, которой в этом году исполнилось 9 лет, особой популярностью пользуются ручки с «волшебными» чернилами, которые можно незаметно стереть. Сейчас в школах это самый тренд. Младшая дочь София любит рисовать красками, мастерить поделки из бумаги.

Я всегда нахожу время, несмотря на плотный рабочий график, чтобы провести его с детьми, стараюсь развивать их творчески, для этого в нашем доме всегда есть все необходимое — мы вместе рисуем, клеим и мастерим. Это большое удовольствие и радость проводить со своими детьми интересно время, видеть как они развиваются, взрослеют, достигают чего-то нового, а папин бизнес еще и помогает им в этом, обеспечив всем необходимым для отличной учебы и творчества. Мы часто всей семьей ездим доставлять заказы, папа — за рулем и дочери рядом, поддерживают меня и дают стимул к развитию.