Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подвел итоги года в строительной отрасли страны и Челябинской области

Главным вектором в этой сфере, по его словам, стал нацпроект «Инфраструктура для жизни»

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» стал главным вектором развития строительного комплекса России на ближайшие шесть лет. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, подводя итоги года в отрасли. Проект направлен на комплексное создание в регионах всех необходимых условий для комфортной жизни.

По итогам 2025 года общий ввод жилья в России прогнозируется на уровне около 107 миллионов квадратных метров. Этот показатель, равный 0,73 квадратного метра на человека, стал возможен в том числе благодаря беспрецедентным мерам государственной поддержки, таким как льготная ипотека. Благодаря активному строительству улучшить свои жилищные условия смогли 3,8 миллиона российских семей.

Южный Урал активно включился в реализацию национального проекта. Ключевым направлением является расселение аварийного жилья. В программе участвуют 10 муниципальных образований Челябинской области.

Планируется, что в 2025–2026 годах из непригодного для проживания фонда площадью более 11 тысяч кв. метров будет переселено 628 человек.

Параллельно в регионе ведется масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. Только в прошлом году в рамках нацпроекта было заменено более 488 километров ветхих сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Значительные результаты достигнуты и в развитии дорожной сети. По всей стране за год отремонтировано, реконструировано и построено около 28 тысяч километров дорог, что на 14% превышает показатели предыдущего года. Челябинская область стала одним из регионов-лидеров по системному развитию транспортного каркаса.

К крупнейшим объектам, сданным в эксплуатацию в 2025 году, относятся: участок автодороги Первуха — Меседа — Тюлюк протяженностью 9,7 километра; дорога Аша — Точильный на 11,1 километра, новая трасса Красное Поле — Полетаево, а также участок 6,9 километра на маршруте Красноуфимск — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли.

В числе приоритетных задач на будущее вице-премьер выделил дальнейшую модернизацию ЖКХ, развитие опорных населенных пунктов, увеличение градостроительного потенциала и обновление улично-дорожной сети. Работа по этим направлениям будет продолжена в рамках единого национального проекта.