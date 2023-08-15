Денис Мантуров оценил разработки челябинских заводов на форуме «Армия‑2023»

Промышленники региона презентовали новейшую технику и оборудование

Вице-премьер и министр промышленности РФ Денис Мантуров оценил разработки челябинских заводов во время посещения стенда Челябинской области на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в Подмосковье.

Главе Минпромторга РФ презентовали новые спецмашины, первый в мире арктический автобус, быстровозводимые сооружения и двигатели спецназначения. А также автомобили для транспортировки полицейских (АТНП), созданные автозаводом «Урал» (Миасс) в интересах Росгвардии.

Новую технику, сошедшую с конвейера в Миассе, вице-премьеру показал гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. По его словам, инновационные решения, применяемые в представленных на форуме образцах, позволяют создавать востребованную высокотехнологичную продукцию, которая отвечает всем требованиям заказчиков.

На стенде автозавода в этом году были представлены новые модели мостов для большегрузной техники, которые способны заместить импортные аналоги. А также модели кабин и шасси, навесное оборудование для них. Особое внимание посетителей выставки было приковано к арктическому автобусу, машине для перевозки полицейских и пожарной автоцистерне.

Отметим, продукция челябинских заводов традиционно пользуется высоким интересом участников форума. Радиозавод «Полет» привез на форум «Армия» системы навигации и посадки для аэродромов. Магнитогорская компания «УралЭнергоРесурс» — быстровозводимый блиндаж. Челябинский тракторный завод (входит в концерн «УралВагонЗавод») презентовал двигатели специального назначения, а НПО «Электромашина» — электрические изделия и гражданскую продукцию. Ракетный центр имени Макеева в составе госкорпорации «Роскосмос» представил макет многоразовой ракеты-носителя «Корона».

Добавим, что всего в форуме «Армия-2023» участвует 1500 компаний из России и других стран. Они представят более 28 тыс. экспонатов. В рамках деловой программы запланировано более 300 мероприятий. Среди основных тем — развитие Вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества. Форум продлится в Подмосковье до 20 августа.