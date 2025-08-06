Ветеранам СВО предоставят гарантии обеспечения займов в банках Челябинской области

Корпорация МСП реализует новую программу для участников спецоперации, развивающих бизнес

Ветеранам СВО в Челябинской области предоставят гарантии обеспечения займов в банках региона. Корпорация МСП реализует новую программу, предоставляющую гибкую систему поручительств для участников спецоперации, развивающих свое дело.

В июле 2025 года правительство РФ объявило о запуске новой меры господдержки ветеранов СВО, желающих открыть бизнес. Это специальная программа поддержки Корпорации МСП по предоставлению гарантийного обеспечения займов.

«Предпринимателям в качестве обеспечения кредита будет предоставляться совместная гарантия региональных гарантийных организаций и Корпорации МСП в объеме до 90%. Это позволит разделить риски за предпринимателей и дать им возможность оперативно привлекать необходимое финансирование. Специальная программа для ветеранов СВО даст доступ к заемному финансированию при минимальных затратах со стороны предпринимателя», — уточнил председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Заксобрания Челябинской области Евгений Илле.

На Южном Урале такая мера поддержки заработает в третьем квартале 2025 года. В настоящее время прорабатываются изменения в действующую программу поручительств.

Между тем региональный центр «Мой бизнес» активно оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО на старте их предпринимательского пути. В числе таких мер — программы микрозаймов для субъектов МСП и выдача поручительств Фондом финансирования промышленности и предпринимательства. Обычно такие займы предоставляются по льготным ставкам от 1% до 15% годовых, что помогает снизить финансовую нагрузку для предпринимателей.