Ветеран СВО открыл в Челябинске компанию по благоустройству садовых участков

Запустить бизнес помогло специальное обучение

Ветеран специальной военной операции Денис Барышников открыл собственное дело после прохождения специализированных обучающих программ. С декабря 2025 года в Челябинске работает его компания «РусьТех», которая занимается благоустройством садовых участков, сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес».

Вернувшись на родину, Денис Барышников прошел две обучающие программы: федеральную — «СВОй бизнес» и региональную — «СВОй в деле», которая реализуются при поддержке министерства экономического развития Челябинской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Полученные знания помогли ветерану воплотить мечту в реальность. Сейчас компания активно нарабатывает клиентскую базу, а предприниматель планирует расширение. В перспективе — развитие направления сопутствующих строительных работ, привлечение к работе других ветеранов СВО для их адаптации к гражданской жизни, а также выход на более крупные заказы — благоустройство скверов, парков и производственных площадок.

«Те знания, которые я получил, помогли перейти от слов к делу. Очень структурированное и понятное обучение. Особенно приятно было, что со мной был на связи бизнес‑тренер, давал советы и отвечал на вопросы в любое время. Буду и дальше развивать свое дело», — отметил Денис Барышников.

Центр «Мой бизнес» продолжает сопровождать проект Дениса. В настоящее время оказывается содействие в получении финансирования по линии соцконтракта. Средства пойдут на закупку необходимых инструментов и оборудования.

История Дениса Барышникова демонстрирует, как государственная поддержка и профессиональное обучение помогают ветеранам успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовывать свои предпринимательские амбиции.

Центром «Мой бизнес» в Челябинской области с 2025 года реализуются федеральная программа «СВОй бизнес» и региональные «Азбука бизнеса» и «СВОй в деле». Они дают ветеранам спецоперации базовые знания по открытию и ведению бизнеса, знакомят с реальными кейсами. Это позволяет начать свое дело с минимальными рисками. Обучение прошли уже 50 участников.