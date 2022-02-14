Верховный суд РФ подтвердил завышение стоимости крупного дорожного контракта в Челябинске

Нарушение в 2019 году выявили аудиторы регионального ГКУ

Верховный суд РФ подтвердил правомерность выводов Главного контрольного управления Челябинской области о завышении стоимости контракта на ремонт 18 дорог в столице региона. Спустя два с лишним года судебных разбирательств юристы ГКУ сумели настоять на том, что в 2019 году комитет дорожного хозяйства Челябинска переплатил компании «Нижавтодорстрой» 56,6 миллиона рублей, сообщил Первому областному информагентству начальник контрольного органа Дмитрий Агеев.



Напомним, контракт в общей сложности более чем на 827 миллионов, заключенный в 2019 году комитетом дорожного хозяйства Челябинска с компанией «Нижавтодорстрой» уже привлекал внимание надзорных ведомств. Как сообщало Первое областное информагентство, летом 2021 года Арбитражный суд Москвы подтвердил факт картельного сговора между челябинским ООО «ЯКК» и нижегородским «Нижавтодорстроем» при борьбе за эти деньги.

Как сообщил Первому областному информагентству Дмитрий Агеев, летом 2019 года сотрудники ГКУ провели внеплановую проверку работы комитета дорожного хозяйства на предмет соблюдения контрактного законодательства. Заявление с просьбой проверить факты подготовил челябинский штаб Общероссийского народного фронта. В итоге выяснилось, что начальная максимальная цена контракта, заключенного в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», завышена более чем на 56 миллионов рублей.

Комитет попытался оспорить выводы ГКУ в Арбитражном суде Челябинской области, однако последовательно проиграл в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. 31 января точку в споре поставил Верховный суд РФ.

«Практически одновременно с процессом в Челябинске КДХ подал иск и в Арбитражный суд Нижегородской области. Заказчик, сам сформировавший и оплативший контракт, не соглашаясь с выводами ГКУ о завышении стоимости работ, одновременно пытается взыскать эти 56 миллионов с подрядчика. Арбитраж Челябинской области даже обращал внимание на этот факт, на то, что комитет злоупотребляет правом, обращаясь с исками одновременно к нам и к подрядчику», — отметил Дмитрий Агеев.

Судебный процесс в Нижнем Новгороде на время разбирательств между ГКУ и дорожниками был приостановлен, он возобновится в ближайшее время. Кроме того, по словам Дмитрия Агеева, еще в 2019 году результаты проверки контракта с «Нижавтодорстроем» были переданы контрольным органом в региональную прокуратуру. А на прошлой неделе в ГКУ поступил запрос из полиции: сотрудники ГУ МВД запросили все материалы давней проверки. Свое решение полицейские еще не приняли.

В комитете дорожного хозяйства и пресс-службе администрации Челябинска пока не комментируют ситуацию. Первое областное информагентство обязательно расскажет об их точке зрения.