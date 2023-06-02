ВЭБ.РФ направит 1,3 млрд рублей на строительство двух школ в Челябинской области

Образовательные объекты откроют в 2024 году

Госкорпорация ВЭБ.РФ направит 1,3 млрд рублей в рамках концессионного соглашения на строительство двух школ в Челябинске и Магнитогорске. Строительство объектов завершится в 2024 году, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

Так, при поддержке ВЭБ.РФ построят школу на 1520 мест в челябинском «Ньютоне». Как ранее сообщало ИА «Первое областное», это будет второе образовательное учреждение в микрорайоне. Генподрядчиком выступает компания «Голос.Девелопмент». Пока что в единственном образовательном центре не хватает мест для всех детей, которые живут в «Ньютоне».

Вторую школу — на 1224 учащихся — с привлечением финансирования ВЭБ.РФ построят в микрорайоне № 147 в южной части Магнитогорска. На этой территории за последние годы появилось много высотных домов.

«Первое учебное заведение на 1520 мест появится в микрорайоне № 20 Центрального района Челябинска, а второе — на 1224 учащихся — в микрорайоне № 147 Магнитогорска. Всего на территории региона при поддержке госкорпорации откроются 4 школы на 4944 учащихся. Уже ведется строительство двух объектов на 1100 мест каждый», — уточнили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ через дочернюю структуру — «ПроШколу» — помогает регионам быстрее решить поставленную государством задачу сокращения второй смены в школах. Учебные заведения строятся по концессии.

Таким образом, бизнес инвестирует в строительство объекта свои или кредитные средства. Владельцем таких объектов всегда является государство. Бизнес в процессе эксплуатации объекта занимается обслуживанием, пока длится договор концессии. За это время муниципалитет сможет возместить привлеченные частные инвестиции. В портфеле «ПроШколы» 67 концессионных соглашений на строительство 69 школ — это самый большой портфель на рынке государственно-частного партнерства по количеству проектов. Он обеспечит более 60 тыс. новых учебных мест.

«Строительство школ — приоритетное направление для ВЭБ.РФ. Объекты образования — важная часть инфраструктуры, без которой невозможно представить развитие российских городов. Строя школы, мы строим будущее. И для нас важно поддержать проект, социальную миссию, которую „ПроШкола“ как федеральный оператор программы по созданию новых школ взяла на себя», — сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

ООО «ПроШкола» (группа ВЭБ.РФ) — утвержденный правительством РФ концессионер, с которым субъекты и муниципальные образования могут заключать концессионные соглашения по созданию новых школ в рамках госпрограммы «Развитие образования» без конкурса.

«Благодаря государственной программе „Развитие образования“ и применению концессионного механизма существенно снизилась единовременная нагрузка на региональные бюджеты, увеличилось количество создаваемых школ. После ввода в эксплуатацию право собственности на созданный объект регистрируется на публичные органы власти. Возмещение инвестиций банкам происходит в течение 10—15 лет за счет регионального и федерального бюджетов. До завершения концессии „ПроШкола“ обслуживает и эксплуатирует объект, обязуясь развивать по согласованию с региональными властями сегмент дополнительного образования», — отметила исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор «ПроШколы» Алиса Денисова.

В настоящее время «ПроШкола» обладает самым большим по количеству проектов портфелем на рынке государственно-частного партнерства.