Веб-разработчики и IT-бизнесмены Урала обсудят стартапы в Челябинске

Третьего июня в Челябинске пройдет десятая конференция UWDC. Мероприятие, которое проводится на Южном Урале с 2010 года, объединяет веб-разработчиков, IT-бизнесменов, дизайнеров, маркетологов и других интернет-специалистов с Урала, ближнего и дальнего зарубежья

После трехлетнего перерыва более двух десятков топовых спикеров индустрии расскажут о самых перспективных стартапах в сфере IT, Agile и Scrum, фреймворках, ботах и бизнес-процессах лидеров рынка.

Так, Андрей Смирнов, руководитель управления клиентской разработки в X5 Tech, ведущий подкаста Frontend Weekend, поделится рекомендациями о том, как фронтенд-разработчику выбрать правильное направление для развития. Александр Сербул, который руководит направлением Data Science в компании «Битрикс», расскажет о том, как сделать работу с большими данными простой и полезной для компаний из разных ниш бизнеса. А технический директор в компании Byndyusoft Руслан Сафин поделится опытом, как улучшить микросервисную архитектуру IT-проектов и производить ее рефакторинг.

Все зарегистрировавшиеся на сайте получат записи выступлений бесплатно.