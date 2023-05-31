После трехлетнего перерыва более двух десятков топовых спикеров индустрии расскажут о самых перспективных стартапах в сфере IT, Agile и Scrum, фреймворках, ботах и бизнес-процессах лидеров рынка.
Так, Андрей Смирнов, руководитель управления клиентской разработки в X5 Tech, ведущий подкаста Frontend Weekend, поделится рекомендациями о том, как фронтенд-разработчику выбрать правильное направление для развития. Александр Сербул, который руководит направлением Data Science в компании «Битрикс», расскажет о том, как сделать работу с большими данными простой и полезной для компаний из разных ниш бизнеса. А технический директор в компании Byndyusoft Руслан Сафин поделится опытом, как улучшить микросервисную архитектуру IT-проектов и производить ее рефакторинг.
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