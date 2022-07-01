Вантовый велопешеходный мост построят в 2023 году в Челябинске

Конструкция будет первой в региональном центре

Ко Дню города в сентябре 2023 года в Челябинске откроют вантовый велопешеходный мост. Он появится на Северо-Западе. Конструкция соединит жилые кварталы, «спортивный город» на улице Университетской Набережной и городской бор в районе станции «Лесная» детской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Проект первого в Челябинске вантового моста представят на 12-й международной промышленной выставке «Иннопром». Она пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Презентацию проведет промышленная группа «Конар». Гостям мероприятия покажут макет в масштабе 1:8 к оригиналу. Таким образом «Конар» продемонстрирует свои компетенции по проектированию и выпуску сложных металлоконструкций.

«Это наш вклад в развитие комфортной окружающей среды. Мы разработали современный дизайн моста, который отлично впишется в архитектурный облик мегаполиса. Мы также возьмем на себя все дальнейшие обязательства по инженерно-техническому обслуживанию сооружения»,— поясняет руководитель промышленной группы «Конар» Валерий Бондаренко.

Отметим, что в России вантовых мостов чуть менее 20. В УрФО — всего два: в Тюмени (он на главном фото) и Сургуте.

Кроме того, на «Иннопроме-2022» представят еще несколько уникальных разработок от предприятий Челябинской области. Южноуральский арматурно-изоляторный завод (ЮАИЗ) презентует изолятор для сетей постоянного тока — такое оборудование пока не выпускает больше никто в России. НПО «Электромашина» покажет первую в стране быстрозарядную электрозаправочную станцию для электрокаров мощностью 150 кВт. Она оснащена интеллектуальной системой Amasis 2.0 с видеоаналитикой, экомониторингом и Wi-Fi. Миасский завод медицинского оборудования представит перспективную разработку — деконтаминатор для высокоэффективного обеззараживания помещений и оборудования парами перекиси водорода.

Все стенды посетят представители правительства Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером. ИА «Первое областное» будет работать на «Иннопроме» и рассказывать о презентованных новинках. О том, что представляли предприятия региона на выставке в 2021 году, можно прочитать в нашем большом материале.