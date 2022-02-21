В Златоусте за 29 млн рублей построят скейт-парк

Развлечения найдут любители велосипедов, скейтбордов и самокатов

Скейт-зона в парке «Дворцовый» в Златоусте появится к августу этого года. Аукцион на благоустройство общественной территории на проспекте Мира объявила администрация города. Начальная цена составляет 28,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 16,7 млн рублей, из областного — 856,7 тыс., из местного — 11,1 млн. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Новая развлекательная зона будет состоять из двух частей: скейт-парка размером 38 на 15 м и площадью 570 кв. м, а также памп-трека размером 33 м на 15 м и меньшей площади — 495 кв. м.





Одновременно на территории скейт-парка смогут кататься 20 человек — как начинающие, так и уже имеющие хорошие навыки. Объект ориентирован для катания на скейтборде, роликах и самокате. Основными фигурами являются скейт-плаза (своеобразная полоса препятствий) и мультифанбокс (горка с большим количеством наклонных плоскостей). И то и другое имитирует городские препятствия.





Многофункциональный памп-трек подойдет для любого уровня катающихся. В Златоусте установят мобильную спортивную трассу из композитных блоков разной геометрии. Направленность: скейтборд, велосипеды, ролики, самокат. Кататься на треке смогут одновременно четыре человека.

Для удобства горожан территорию осветят с помощью 20 светильников. На пешеходных дорожках уложат декоративную плитку. К работе подрядчику нужно будет приступить в середине апреля этого года. Завершить монтаж объектов следует до 30 июля. Компанию выберут во время аукциона 2 марта.