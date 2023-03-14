Администрация Златоуста (Челябинская область) после предупреждения от судебных приставов занялась поиском подрядчика, который займется разработкой проекта по реконструкции очистных сооружений. Максимальная стоимость работ — 62,5 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Подрядчик должен разработать проектную, сметную и рабочую документацию для реконструкции очистных сооружений на шестом жилучастке. Принять участие в закупке можно до 21 марта. А сам проект исполнитель должен представить до 30 апреля 2024 года.
«Проектные решения должны обеспечить безаварийный, безопасный, экологичный и экономически оправданный технологический процесс очистки сточно-бытовых жидкостей круглогодично и круглосуточно. Все проектные решения не должны противоречить действующим нормам и стандартам Российской Федерации», — говорится в документации.
Напомним, ранее Златоустовский суд возложил на чиновников местной мэрии ответственность за ремонт очистных сооружений.
«Решение о возложении обязанностей по реконструкции очистных сооружений было принято Златоустовским городским судом. Осознавая объем работ, в который входила реконструкция 24 объектов, суд дал семилетний срок для исполнения требований», — говорилось в сообщении пресс-службы ГУФССП области.
Однако к ремонту не приступили, и в сентябре прошлого года главное управление федеральной службы судебных приставов региона предупредило главу Златоуста Максима Пекарского об уголовной ответственности за неисполнение решения суда (ст. 315 УК РФ).
«В качестве мер принудительного исполнения был назначен исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей, администрация Златоуста была привлечена к административной ответственности с назначением штрафов в размере 30 тыс. рублей (по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ) и 500 тыс. рублей (по ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ)», — уточняли в пресс-службе.
Добавим, очистные сооружения в Златоусте включили в перечень объектов, которым требуется реконструкция, в рамках программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Фонд развития территорий выделит на эти цели 3,4 млрд рублей, а областной бюджет добавит к этим средствам еще 1,8 млрд рублей. Всего в Челябинской области обновят объекты ЖКХ в 31 муниципалитете.
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