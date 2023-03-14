В Златоусте разработают проект для реконструкции очистных сооружений

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«Проектные решения должны обеспечить безаварийный, безопасный, экологичный и экономически оправданный технологический процесс очистки сточно-бытовых жидкостей круглогодично и круглосуточно. Все проектные решения не должны противоречить действующим нормам и стандартам Российской Федерации», —

говорится в документации.

«Решение о возложении обязанностей по реконструкции очистных сооружений было принято Златоустовским городским судом. Осознавая объем работ, в который входила реконструкция 24 объектов, суд дал семилетний срок для исполнения требований»,

— говорилось в сообщении пресс-службы ГУФССП области.

«В качестве мер принудительного исполнения был назначен исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей, администрация Златоуста была привлечена к административной ответственности с назначением штрафов в размере 30 тыс. рублей (по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ) и 500 тыс. рублей (по ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ)»,

— уточняли в пресс-службе.