В Златоусте повторно объявили торги на поставку 17 автобусов

Начальная стоимость единого лота составляет 160 млн рублей

Администрация Златоуста повторно объявила торги на поставку 17 автобусов среднего класса вместимости. Начальная цена аукциона увеличена почти на 10 млн рублей — до 160,8 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Прежние торги, инициированные мэрией Златоуста в январе 2022 года, признаны не состоявшимися в связи с поступившей жалобой в Челябинское УФАС. Тогда начальная цена контракта составляла 151,3 млн рублей, в конкурсе выиграло ООО «МАЗ Центр Челябинск», поставлявшее автобусы в Златоуст в 2021 году.

Электронная площадка завершит прием заявок на аукцион от потенциальных поставщиков 8 августа. Итоги конкурса подведут 9 августа.

В техзадании указаны характеристики автотранспорта: говорится, что это должны быть дизельные машины красного цвета не старше 2022 года выпуска. Длина новых автобусов будет 8—9,5 метра, а общая пассажировместимость — до 60 человек.

Количество сидячих мест — до 30. Техника будет оборудована кондиционерами, тахографами и системой ГЛОНАСС. Срок гарантийного обслуживания составит 1 год.