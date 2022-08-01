Администрация Златоуста повторно объявила торги на поставку 17 автобусов среднего класса вместимости. Начальная цена аукциона увеличена почти на 10 млн рублей — до 160,8 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.
Прежние торги, инициированные мэрией Златоуста в январе 2022 года, признаны не состоявшимися в связи с поступившей жалобой в Челябинское УФАС. Тогда начальная цена контракта составляла 151,3 млн рублей, в конкурсе выиграло ООО «МАЗ Центр Челябинск», поставлявшее автобусы в Златоуст в 2021 году.
Электронная площадка завершит прием заявок на аукцион от потенциальных поставщиков 8 августа. Итоги конкурса подведут 9 августа.
В техзадании указаны характеристики автотранспорта: говорится, что это должны быть дизельные машины красного цвета не старше 2022 года выпуска. Длина новых автобусов будет 8—9,5 метра, а общая пассажировместимость — до 60 человек.
Количество сидячих мест — до 30. Техника будет оборудована кондиционерами, тахографами и системой ГЛОНАСС. Срок гарантийного обслуживания составит 1 год.