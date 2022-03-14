В Златоусте построят велопешеходный мост

Власти города заказали разработку проекта

Администрация Златоустовского городского округа подписывает контракт с проектной компанией «Лидергрупп» на разработку документации для строительства велопешеходного моста. Круглогодичная конструкция появится на улице Олимпийской между домами 21 и 15. Переправа через реку Ай соединит район Машзавода с парком у пруда Тарелка, неподалеку от которого находится одноименный ТРК.

ООО «Лидергрупп» из Иркутска было единственным участником аукциона. Заявку компании признали соответствующей требованиям. Контракт заключают по начальной цене в 7,2 млн рублей. Средства направят из городского бюджета.





«Предусмотреть проектом строительство однопролетного велопешеходного моста, имитация вантового типа с опиранием на два берега, с максимальным удалением от берегов. Ширина реки в месте пересечения ориентировочно 20 метров. В процессе проектирования необходимо согласовать с администрацией Златоустовского городского округа конструктив моста и применяемые материалы и оборудование», — сказано в техзадании.

Подрядчику предстоит подготовить проектную, сметную и рабочую документацию, а после этого — согласовать ее в госэкспертизе. Во время создания материалов компания проведет инженерно-геодезические, геологические, экологические, гидрометеорологические и археологические изыскания, а также сейсмомикрорайонирование. Все эти работы должны быть закончены к 10 декабря 2022 года.

По данным базы «СБИС», ООО проектная компания «Лидергрупп» работает с сентября 2019 года. Она зарегистрирована в Иркутске. Входит в Содружество проектных организаций и Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике. Основное направление — деятельность в области архитектуры. В 2020 году фирма получила 3,4 млн рублей чистой прибыли. Из 117 аукционов, в которых компания участвовала, победителем была в 16. Контрактов заключено на 38,3 млн рублей. Среди выполненных или еще выполняемых подрядов — проектирование улиц, мостов и освещения, ремонт и строительство дорог, ремонт моста. В октябре 2021 года компания получила контракт стоимостью 1,68 млн рублей на проектно-изыскательские работы для проведения капремонта части улицы Электросети в Орджоникидзевском районе Магнитогорска.