В Златоусте аннулировали контракт с разработчиком проекта по рекультивации свалки

Торги объявили заново

Администрации Златоуста не разрешили заключать договор на разработку проекта рекультивации городской свалки с победителем открытого конкурса. Мэрия отменила закупку, в которой победил «Камэкопроект», по решению УФАС. В антимонопольное ведомство пожаловался конкурент — «Институт Транснефтегазпроект». Фирма заявила о незаконном отстранении ее от участия в торгах и нарушениях в конкурсной документации. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Конкурс по выбору проектной организации объявили повторно. Начальная цена контракта осталась прежней — 16 млн рублей. Техзаданием предусмотрена разработка проектной документации в срок до 15 декабря 2022 года. Подрядчику нужно актуализировать инженерные изыскания, выполненные в 2019 году, предоставить сведения о произошедших с полигоном изменениях, провести общественные обсуждения, согласовать разработанную документацию с экологической и госэкспертизой. Положительное заключение государственной экологической экспертизы необходимо получить до 1 сентября 2022 года. Работы по рекультивации будут проводиться в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области».

Согласно конкурсной документации, свалка в Златоусте эксплуатировалась с 1962 года до 1 января 2020 года. Объем накопленного мусора по состоянию на конец 2017 года составляет 4,1 тыс. кубометров, высота слоя отходов — 22 метра. Площадь земельного участка, предназначенного для рекультивации, составляет 15,5 га.