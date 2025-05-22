В южноуральском хозяйстве автоматизировали процесс работы в поле с помощью техники Ростсельмаш

Электронные опции у комбайнов способствует росту урожайности

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В СПК «Коелгинское» имени И.Н. Шундеева (Еткульский район) ежегодно расширяют парк сельхозтехники, при этом руководство делает выбор в пользу современных комбайнов Ростсельмаш, которые оснащены электронными опциями. Все это в комплексе позволяет автоматизировать процесс работы на поле и управлять сложной техникой дистанционно.

«Мы регулярно обновляем свой технологический парк, при этом выбор делаем в основном в пользу отечественных сельхозмашин. Покупали зерноуборочные комбайны, самоходные косилки, кормоуборочные комбайны, трактора Ростсельмаш. В этом году приобрели ультрамощный кормоуборочный комбайн F 2650, оснащенный различными системами точного земледелия», — рассказывает владелец СПК «Коелгинское» Яков Шундеев.

Комбайн F 2650, разработанный на базе глобальной платформы Ростсельмаш создан специально для высокоурожайных фонов и подходит крупным сельхозпредприятиям, у которых есть потребность в заготовке качественных кормов в больших объемах. При хорошей организации логистики с помощью одного комбайна F 2650 можно наполнить силосную яму за 1-2 дня. Комбайн оснащен системой дистанционного мониторинга РСМ Агротроник.

Более 80 параметров передаются через GPRS-модем и доступны как онлайн, так и в записи с любого подключенного к системе компьютера.

Дополнительно предлагают еще множество опций, например, «полевую лабораторию» для определения состава измельченной массы, картирование урожайности, автовождение. С помощью системы РСМ Агротроник можно видеть, где находится техника, сколько она работала, с какой скоростью, сколько зерна поступило в бункер, когда была заправка, какой расход топлива — одним словом, полный мониторинг.

Еще одна полезная система — автоуправление РСМ Агротроник Пилот 1.0 — сама ведет машину по траектории, поддерживает оптимальную скорость, помогает в развороте техники. Можно сказать, что механизаторы теперь, по сути, становятся операторами: они лишь следят за работой техники.





И, конечно, нельзя не сказать о системе РСМ Ночное видение. Это комплект, который состоит из передней камеры ночного видения с инфракрасной подсветкой, задней камеры и монитора. На мониторе создается изображение, повторяющее то, что обычно видит механизатор через лобовое стекло, но с большим количеством деталей, чем может увидеть невооруженный глаз человека в темное время суток. Таким образом, техника не простаивает ночью, и механизатор работает в комфортных условиях.

В СПК «Коелгинское» объемы заготовки кормов растут в связи с увеличением производительности и поголовьем КРС в хозяйстве. В настоящее время в СПК насчитывается более 8300 голов КРС. Предприятие входит в число крупнейших в России молочных хозяйств.

«Посевная кампания сейчас в разгаре. Мы засеваем площади в основном кормовыми культурами — кукурузой, подсолнечником, люцерной, бобовыми культурами, зерновых сеем немного. С каждым годом уменьшаем объемы сева, движемся в сторону интенсификации производства. Росту производительности способствует, в том числе, качественная техника Ростсельмаш, работающая на наших полях», — пояснил он.

В регионе с погодными аномалиями в виде продолжительных засух или же, наоборот, подтоплений, важно применять системы точного земледелия, к примеру, такими как РСМ Авторезка. Она управляет одной из основных настроек, которые влияют на качество заготавливаемого силоса, — длиной резки. Резка осуществляется крупнее, если влажность массы высокая, и наоборот — сухую массу нужно резать более мелко, чтобы она лучше трамбовалась.

Высокоточные опции работают, основываясь на специальных датчиках — датчик измерения потока массы, датчик измерения влажности и другие. В процессе комбайнирования бортовая система автоматически осуществляет изменение длины резки. Это позволяет повысить качество кормов для КРС.

«Систему точного земледелия, РСМ Авторезка мы применяем, это очень облегчает труд механизатора, у него значительно увеличивается выработка. Но главный результат — качество кормов становится выше. Техника сама, с помощью информации от электронных датчиков контролирует процесс уборки урожая, делая работу механизаторов проще», — уточнил Яков Шундеев.

По его словам, отечественные сельхозмашины приобретать сегодня выгоднее, чем импортные аналоги. Во-первых, в наличие всегда есть необходимые комплектующие, во-вторых, уровень сервиса у Ростсельмаш высокий: специалисты компании оперативно реагируют на поломку или любой другой вопрос по обслуживанию техники. При этом стоимость российской техники выгоднее, чем у европейских.

«Техника Ростсельмаш работает в любых погодных условиях. В прошлый год были подтопления на полях из-за большого количества осадков на Южном Урале. Всё тогда стояло, а комбайны Ростсельмаш работали — даже в такую погоду», — говорит владелец хозяйства.

В хозяйстве выращивают однолетние травы на сенаж, кукурузу на силос, подсолнечник, лен, ячмень, пшеницу, многолетние культуры, такие как донник, люцерна, костры. Доля озимых в «Коелгинском» мала, здесь предпочитают яровой сев. Посевная площадь яровых культур в этом году составляет 18 тысяч гектаров, зерновыми планируется засеять 4 тысячи гектаров, масличными — 3,5 тысячи, кормовыми — 10,5 тысячи. Урожайность по зерновым культурам последние пять лет составляет 16 центнеров с гектара, масличных — 11 центнеров с гектара.

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