В Южноуральске арматурный завод возглавил бывший вице‑мэр Челябинска

Жан Мезенцев стал директором АО «ЮАИЗ»

Южноуральский арматурно-изоляторный завод возглавил экс-заместитель главы Челябинска, ранее обвиняемый в мошенничестве, Жан Мезенцев. До декабря 2021 года он работал заместителем генерального директора холдинга GIG, в состав которого входит завод. В пресс-службе предприятия сообщили, что перед новым директором поставлена цель — внедрить новые тенденции мировой энергетической отрасли.

Жан Зиновьевич Мезенцев известен челябинцам по работе в мэрии города, до 2006 года он в должности зама главы курировал градостроительную отрасль. После ухода из администрации Мезенцев возглавил совет директоров ОАО «Петуховский элеватор» в Курганской области. В январе 2008 года его взяли под стражу по обвинению в мошенничестве, присвоении имущества и легализации денег, приобретенных преступным путем.

По версии следствия, он и его подельники получали в отделениях Сбербанка ряд целевых кредитов на покупку зерна, а потом переводили деньги на банковские счета фирм-однодневок, конвертировали их в ценные бумаги и обналичивали.

Обвиняемым инкриминировались 29 эпизодов преступлений, им грозило от 9 до 15 лет общего режима в колонии и миллионные штрафы. В декабре 2011 года Жана Мезенцева выпустили из зала суда, так как бывший замглавы Челябинска уже отбыл вынесенное ему наказание — 2 года 3 месяца и 20 дней тюрьмы.

В 2013 году Жан Мезенцев принят на завод заместителем исполнительного директора АО «ЮАИЗ» по общим вопросам. По сообщению пресс-службы предприятия, в период с 2017 по 2019 год он уже работал исполнительным директором завода.

«Под руководством Жана Зиновьевича на Южноуральском арматурно-изоляторном заводе была проведена масштабная модернизация производства, освоен выпуск новых изделий, предприятие расширило географию поставок и увеличило объем продаж. Более того, в основу развития были заложены проекты, которые успешно реализуются и служат опорой в деятельности холдинга на сегодняшний день», — сообщает пресс-служба холдинга.

Руководство холдинга поставило перед новым директором цели и задачи на 2022 год: реализация производственного потенциала предприятия и внедрение новых тенденций мировой энергетической отрасли.