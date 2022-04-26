В УрФО остановился рост цен на продукты питания

Ажиотажный спрос на некоторые товары прекратился

После начала Россией военной спецоперации на Украине наблюдался ажиотажный спрос на некоторые товары. Сахар, соль, крупы и макароны сметали с полок магазинов. Одновременно росли цены на эти продукты. Возникал и дефицит. Сейчас же ситуация стабильная, заявил во время пресс-конференции полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

«Ажиотаж, который был на первоначальном этапе, прошел. Ситуация стабилизировалась. Спрос упал. Традиционно, когда у нас возникают проблемы — это фиксировалось и в кризис 2008—2009 годов, в 2014-м, — растут спрос и цены на одни и те же продукты питания. Это соль, сахар, различные крупы, макаронные изделия. Нынешняя ситуация не стала исключением», — отметил Владимир Якушев.

Полпред напомнил, что некоторые СМИ проводили расследования по поводу повышения цен на сахар, это показывали по федеральным каналам. В большинстве случаев спрос подогревали перекупщики. В итоге из-за тех, кто хотел заработать в сложное время, выросли цены.

«Полки заполнены. Цены, по сравнению с началом спецоперации на Украине, сначала подросли, но потом упали. Сегодня мы фиксируем только в трех субъектах УрФО небольшое повышение цен на макаронные изделия. Говорить о глобальном росте не приходится. Со всем остальным ситуация стабилизировалась», — заявил полпред президента.

Владимир Якушев подчеркнул, что нельзя говорить о нерешенных вопросах с продуктами. Для недопущения роста цен с производителями, поставщиками и магазинами работали ФАС и органы власти.

«Необоснованного повышения цен нет. Розничная надбавка обоснована. Логистика стала дорогой. То, что раньше мы везли с Запада, теперь везем с Востока. Затраты поставщиков выросли», — пояснил Владимир Якушев.

Самое главное, как отметил полпред, — что люди успокоились. Сейчас уже нет ажиотажа, который был в конце февраля — первый числах марта.

Кроме того, Владимир Якушев затронул вопрос цен на лекарства. В аптеках УрФО повышение цен колеблется от 1% до 23%. В большинстве — на европейские препараты. Из-за санкций нарушилась логистика и поставщикам приходится менять способы доставки лекарств. Цены на жизненно важные лекарственные препараты находятся на жестком контроле, отметил полпред.