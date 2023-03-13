В «Уралкуз» назначен новый управляющий директор

Завод «Уральская кузница» сообщает о назначении нового управляющего директора

Управляющим директором назначен Даниил Мергенев, ранее занимавший должность директора управления по операционной деятельности предприятия. На этом посту он сменил Виктора Маценко.

«Даниил Сергеевич — профессионал своего дела с обширным опытом. Практически весь его послужной список связан с работой на металлургических предприятиях „Мечела“ в Челябинской области: он прошел путь от сталевара до директора предприятия, поэтому ему знакомы все нюансы производства. Сейчас перед ним стоят новые масштабные производственные задачи. Мы ценим большой вклад Виктора Ивановича Маценко в развитие „Уралкуза“. За 34 года работы на предприятиях Группы „Мечел“ он показал себя эффективным управленцем, который вывел производство на достойный уровень, реализовал множество важных проектов»,— отметил генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев.

Последние три года Даниил Мергенев работал директором управления по операционной деятельности ПАО «Уральская кузница», а до этого занимал должности главного инженера и директора челябинского филиала предприятия. Трудовой путь на «Уралкуз» он начал в 2009 году в качестве начальника электросталеплавильного цеха челябинского филиала.