В центре «Мой бизнес» подвели итоги программы «Готовый продукт»

16 фермеров прошли обучение и доработали свою продукцию

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Завершился последний в 2023 году поток акселератора «Готовый продукт». Участие приняли 8 сельхозтоваропроизводителей. Всего за этот год 16 предпринимателей прошли обучение и доработали свою продукцию. Программа реализуется центром «Мой бизнес» при поддержке регионального Минэкономразвития.

Среди 8 выпускников оказалась и Евгения Третьякова. Ее семья переехала в Челябинск из Бурятии, и в мае этого года она начала свое дело, открыла производство мясных полуфабрикатов «БуузБерри». Сделать ставку на традиционное бурятское блюдо, буузы, по словам самой Евгении, показалось наилучшей идеей. Через несколько месяцев она стала участником акселератора «Готовый продукт».

«Конкуренция была сильная. Сами не ожидали, что пройдем отбор. Но, к счастью, все сложилось удачно. Очень нужна была поддержка специалистов»,— говорит Евгения Третьякова.

В рамках акселератора специалисты провели комплексную работу: оформили сертификат соответствия, разработали логотип и упаковку, а также составили план развития.

«Уже в ходе обучения мы пересмотрели некоторые моменты. Оказалось, что неверно рассчитывали себестоимость. Большим плюсом была сертификация продукции, трудоемкая и необходимая процедура, которая сейчас позволит нам выйти на рынок. В целом узнали много нужной информации по маркетингу и рекламе. Сейчас планируем наращивать производство и выходить в магазины города, и очень хотелось бы открыть кафе с нашей фирменной продукцией»,— отмечает Евгения Третьякова.

Программа «Готовый продукт» предназначена для сельхозтоваропроизводителей, она позволяет местным брендам довести свою продукцию до потребителя, то есть сделать ее одновременно привлекательной для аудитории и экономически эффективной для самого предпринимателя. Всего в этом году акселератор завершили 16 участников.

«Программа реализуется уже третий год, и каждый поток обучения знакомит нас с новыми брендами. Уровень подготовки участников тоже растет, на этапе конкурсного отбора фермеры стараются удивить, проводят дегустации, готовят презентации. Это в первую очередь говорит о том, что сам акселератор для них важен, они видят необходимость его пройти. С начала реализации проекта обучение прошел 61 сельхозтоваропроизводитель. Что особенно важно: поскольку программа реализуется в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“, участие в акселераторе бесплатное»,— комментирует контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова.

Узнать подробнее о мерах поддержки можно на сайте центра «Мой бизнес», задать интересующие вопросы можно по телефону 8-800-350-24-74 или очно по адресам:

— г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1 (2-й этаж);

— г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3-й этаж);

— г. Златоуст, пр-кт им. Ю. А. Гагарина, 3 мкр, 43 (3-й этаж);

— г. Кыштым, ул. Калинина, 201 (3-й этаж);

— г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 13;

— г. Миасс, ул. Романенко, 50 (1-й этаж);

— г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4;

— г. Сатка, ул. Ленина, 1;

— г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, 129.

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Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой Бизнес».