В центре Челябинска вскоре появится «Пятый элемент»

Жить в самом центре города, но при этом дышать чистым воздухом и наслаждаться великолепным видом на речную гладь

Все это доступно жильцам дома «Пятый элемент», расположившегося на пересечении улиц Энгельса и Труда. Здесь гармонично сочетаются все четыре стихии: вода, воздух, земля и огонь. Ключевым, пятым элементом является дом и люди, живущие в нем.

«Пятый элемент» — это место, где встречаются комфорт городской жизни и гармония природы. Рядом — удобная транспортная развязка, отсюда удобно добираться до любой точки в городе, как на своем авто и общественном транспорте, так и пешком. В шаговой доступности — торговые центры, спортивные комплексы, рестораны и красивые места для прогулок — набережная реки Миасс и парк Гагарина.

В доме «Пятый элемент» — 23 этажа с отличным видом из окон. Что может быть лучше, чем выпить чашечку кофе или расслабиться после динамичного рабочего дня, глядя на город с высоты птичьего полета! А то, каким будет дом, — решают сами жильцы. Ведь квартиры в новостройке сдаются без жестких рамок в планировках. Сплошной полет фантазии. Можно выбрать что угодно: от классических вариантов до смелых дизайнерских решений.

Челябинка Екатерина Геранина давно искала такое жилье. Чтобы каждый день она могла гулять со своей маленькой дочкой по парку, ходить в зоопарк, кормить уточек на реке Миасс. Чтобы рядом находились школы и детские сады. От дома «Пятый элемент» всё в шаговой доступности.

Также в новом доме не стоит беспокоиться за свою безопасность и безопасность детей. Жители защищены от всех непредвиденных ситуаций. В помощь — консьерж-сервис. Для комфорта и удобства всегда доступны услуги няни, такси и прачечной. Двор в «Пятом элементе» будет закрытым с постоянным видеонаблюдением, а озеленение продолжит природный ландшафт живописного берега реки. Во дворе каждый найдет занятие по душе: активные игры с детьми, занятия спортом или спокойный отдых с книгой.

Дополнительная информация доступна на сайте пятыйэлемент.рф или по телефону +7 (351) 217-01-01.

Группа ВК: Жилой дом «Пятый элемент»

Застройщик — ООО Специализированный застройщик ФСК «Западный луч», проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой. 454048, г. Челябинск, ул. Татьяничевой, д. 12б, оф. 69. ИНН: 7453324060 ОГРН: 1187456040111