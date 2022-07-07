В центре Челябинска снесут бараки ради строительства жилого квартала

Рядом с кинотеатром Пушкина появится несколько восьмиэтажек

Администрация Челябинска распорядилась принять решение о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова. Там построят новый микрорайон. Реновацию старого квартала по соседству с Главным управлением МЧС России по Челябинской области и кинотеатром имени А. С. Пушкина проведут по инициативе властей. Об этом сообщается на сайте мэрии.





«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе города Челябинска общей площадью 1,18 га. Принять предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также основные виды разрешенного использования, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки», — сказано в документе.





К распоряжению прилагается перечень зданий, которые сейчас находятся на участке и будут снесены или реконструированы. Оба многоквартирных дома — на улице Пушкина, 69 и на улице Свободы, 82А — уберут. Под снос пойдут также нежилая постройка на улице Свободы, 80 и все гаражи. Газораспределительную сеть и водовод реконструируют. Проект КРТ согласовало министерство строительства региона.

Отметим, что жилой дом на улице Пушкина, 69 признан аварийным, поэтому будет снесен в рамках программы по расселению граждан из ветхого жилья. Судьбу постройки на улице Свободы, 82А, которая изношена только на 55%, решали на собрании с жильцами.





Инвестора для реновации выберут через аукцион. Новый жилой комплекс с домами высотой не более 8 этажей надо будет построить за 7 лет, отмечается в документации. На участке под КРТ также разрешается сделать подземные гаражи и автостоянки, спортивные и детские площадки, детский сад и школу, спортивный центр, кафе, магазин, поликлинику, а также провести благоустройство. Планируется ввод 15 тыс. кв. метров жилья.