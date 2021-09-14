В Троицке запустили безотходное производство на базе завода «Роквул»

На открытие брикетного цеха приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер 14 сентября работает в Троицком районе. Глава региона планирует принять участие в открытии нового завода группы компаний ROCKWOOL, проконтролировать реконструкцию городского парка культуры и отдыха и стадиона, посетить недавно открывшийся на базе одной из троицких школ кванториум. Кроме того, Алексей Текслер осмотрит социальные объекты в селах района: школу в Клястицком, строящуюся котельную в Кумысном и отремонтированный дом культуры в Карсах, передает корреспондент ИА «Первое областное» с места.

Первым пунктом рабочей поездки губернатора стал завод в Троицке, принадлежащий компании ROCKWOOL. Здесь главу региона встретил генеральный директор подразделения «Роквул-Урал» Марина Потокер.

Сегодня на предприятии состоится открытие нового производства — брикетного цеха. Вообще же завод, приобретенный холдингом еще в 2010 году, специализируется на производстве тепло- и звукоизоляционных материалов. По словам Марины Потокер, в новом цехе реализовано безотходное производство: здесь перерабатываются отходы основных цехов и на выходе получается каменная вата — основной продукт троицкой компании.

«Роквул — датская компания, и для нас развитие ее производства в России, на современном уровне — очень знаковый проект», — заявил торговый советник посольства Дании Йенс Томсен.

Алексей Текслер осмотрел брикетный участок и основное производство. Затем губернатора пригласили принять участие в церемонии открытия нового подразделения.

«Предприятие более 10 лет работает в Троицке, выстроены взаимовыгодные отношения. Новый проект позволит улучшить состояние экологии в регионе, так как „Роквул“ перешел на безотходное производство. Теплоизоляционные материалы в нашем регионе крайне востребованы, они повышают в том числе энергоэффективность новых социальных объектов», — выступил перед сотрудниками глава региона.

На заводе в Троицке до апреля 2011 года шла модернизация старого оборудования. На сегодня здесь работает почти 150 человек, продукция — тепло- и звукоизоляция — соответствует знаку экологической безопасности EcoMaterial Absolute.

Марина Потокер отметила, что брикетный участок поможет перерабатывать остатки кровельных материалов, отслужившей каменной ваты — то есть не просто утилизировать строительный мусор, а реализовать концепцию возобновляемых ресурсов.