В Троицке наладили выпуск колесных пар для ж/д вагонов на замену импортным

Ранее многие комплектующие для ходовой части завозили из‑за рубежа

В Челябинской области запускают уникальное импортозамещающее производство для российских железных дорог. Троицкое предприятие «УралРемМаш» наращивает производственные мощности по выпуску колесных пар для специального подвижного состава железных дорог России, сообщили в пресс-службе Минпрома области.

Ранее на подбивке железнодорожных путей работали импортные машины, и южноуральский завод занимался в основном их ремонтом. Теперь же здесь запустят собственное производство, причем исключительно из отечественных комплектующих, многие из которых завод выпускает самостоятельно.

Для скорейшей оптимизации технологических процессов в колесном цехе предприятие вступило в национальный проект «Производительность труда». Уже в мае эксперты регионального центра компетенций начнут внедрять там бережливое производство.

«Мы одни из немногих в стране, кто занимается не только ремонтом, но и производством колесных пар со сменой элементов. И речь не про обычные железнодорожные вагонные механизмы — ось и два колеса. У нас стоят мощнейшие редукторы, разработаны серьезные кинематические схемы. Это действительно последнее слово техники в путейском хозяйстве. Причем единственная импортная деталь в нашем изделии — это подшипники. Раньше мы получали их из Австрии, сейчас покупаем в Китае. Заготовки к осям по нашему заказу делает в Чебаркуле „Уральская кузница“, заготовки под колесные диски нам штампует Нижний Тагил», — говорит учредитель ООО «УралРемМаш» Сергей Архипов.

По его словам, стоимость производимой на предприятии колесной пары составляет порядка 1,5 млн рублей, тогда как импортные аналоги стоят от 4 до 6 млн рублей.





Колесная пара

Общая выручка предприятия за 2021 год составила 474 млн рублей, из них 90 млн пришлись именно на производство и ремонт колесных пар. Имеющиеся на данный момент мощности позволяют выпускать до 120 новых единиц техники в год и ремонтировать еще порядка 300 колесных пар как российского, так и зарубежного производства. В планах построить в Троицке еще один цех площадью 4,5 тыс. кв. м, что позволит увеличить объем производства продукции на 60%. По проекту сформируют заявку в ФРП на получение финансирования.

«Поддержка проектов промышленных предприятий области, нацеленных на выпуск импортозамещающей продукции, при реализации которых к тому же создаются десятки новых рабочих мест, — приоритетная задача, поставленная губернатором Алексеем Текслером. И на примере завода „УралРемМаш“ у нас есть отличная возможность отработать комплексный подход к этим процессам. Предприятие уже вошло в нацпроект „Производительность труда“, поскольку без роста производительности и оптимизации цехов увеличение объема выпуска продукции просто невозможно», — говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

По его словам, челябинский ФРП также поможет заводу компенсировать часть затрат на уплату процентов по банковским кредитам на пополнение оборотных средств. Вступление в промышленный кластер откроет предприятию доступ к широкому перечню льгот и преференций.

Сейчас продукция троицкого предприятия востребована ОАО «РЖД», и тенденции на рынке таковы, что объемы спроса в перспективе будут только расти.