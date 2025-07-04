В Троицке к концу лета откроют новый ФОК

Объект практически полностью готов

В Троицке завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Это современное общедоступное спортивное пространство. Новый объект расположен во втором микрорайоне города, в нескольких шагах от спортивного комплекса «Юниор».

Здесь можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом. Планируется оборудовать скалодром и борцовский зал.

«Полноценного зала для занятий игровыми видами спорта в Троицке не было. Данный ФОК выведет спортивную инфраструктуру города на качественно новый уровень и создаст дополнительные условия для развития физкультуры и спорта», — сказал губернатор Алексей Текслер.

Он добавил, что в планах — обновление соседнего ледового дворца.

«Думаем сделать единый комплекс с переходом, собственно, развить эту территорию в такой большой спортивный кластер», — добавил глава региона.