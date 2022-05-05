В Тракторозаводском районе Челябинска построят жилой комплекс с детским садом и школой

Новый микрорайон появится к 2027 году

Современный жилой комплекс планирует построить в границах улиц Бажова, Горького, Салютной и Артиллерийской компания «УралАртСтрой». Она выступила инициатором проекта, сообщает пресс-служба администрации Челябинска. Публичные слушания, на которых рассмотрят документацию по планировке территории в 56,2 га в Тракторозаводском районе, состоятся 19 мая в Доме архитектора. Экспозицию с проектом застройки отроют несколькими днями раньше — 16 мая.

«Проектом предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов высотой до 18 этажей, благоустройство существующей жилой застройки, организация детских площадок. Также в документацию включены проектируемые и реконструируемые здания детских садов и школ», — отмечают в пресс-службе городской мэрии.

На территории жилого комплекса построят детский сад на 220 мест и школу на 1250 мест. Что касается реконструкции, то речь идет о двух детсадах, находящихся в том районе. Один из них переделают в начальную школу. Машины можно будет оставлять в соседних гаражных кооперативах и на наземных и подземных парковках — они заложены в проект.





Застройщик намерен улучшить дорожную сеть местности. Для этого исключат совмещение пешеходных дорожек и автомобильных проездов. Кроме того, предусмотрено наружное освещение улиц, парковок, площадок и проездов на всей территории участка благоустройства.

Площадь нового жилого комплекса составит до 270 тыс. кв. метров. Его строительство планируется в шесть этапов — с 2022 по 2027 годы.