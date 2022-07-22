Заявки еще от пяти компаний Челябинской области получил государственный индустриальный парк «Малая Сосновка», находящийся в пяти километрах от регионального центра. Потенциальные резиденты планируют запустить инвестиционные проекты с общим объемом вложений 3 млрд 892 млн рублей. Запуск новых производств позволит организовать 534 рабочих места, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.
Компании, подавшие заявки на резидентство в «Малой Сосновке», презентовали свои проекты заместителю губернатора Челябинской области Егору Ковальчуку. Новые производства смогут разместиться в индустриальном парке через два-три месяца — после защиты бизнес-планов на экспертном совете.
«Правительство региона ведет активную работу по созданию индустриального парка со стопроцентным государственным участием с 2011 года. В 2017 году создан парк индустриальных инноваций „Малая Сосновка“. Два года назад он подтвердил соответствие всем требованиям Минпромторга РФ к индустриальным паркам и получил регистрацию в федеральном реестре. Это открыло ему доступ к важным мерам господдержки и дополнительным возможностям развития. Все инфраструктурные вопросы, которые были раньше у „Сосновки“, уже решены», — подчеркивает вице-губернатор Егор Ковальчук.
Челябинский радиозавод «Полет», входящий через холдинг «Росэлектроника» в госкорпорацию Ростех, запустит в «Малой Сосновке» производство высокотехнологичной перспективной продукции для аэродромов гражданской и экспериментальной авиации. Для этого в парк перевезут оборудование, на котором производятся системы связи для координации взлетов и посадки гражданских самолетов, а также специальная продукция по госзаказу.
Компания «Геленон-Трейд» намерена выпускать велосипеды, самокаты, фоторамки. Предприятие «Роллком» предлагает локализовать производство шторных дверей и их комплектующих. Фирма «Абразивные технологии» планирует увеличить производственные мощности для наращивания выпуска губок и салфеток по сниженной цене. Компания «БиоПромСинтез» намерена производить востребованную кормовую, ветеринарную и аминокислотную продукцию, полученную методом контролируемого биосинтеза.
Все резиденты индустриального парка «Малая Сосновка» получают налоговые льготы. Для компаний обнулены налог на имущество и ставка транспортного налога, а также установлена нулевая ставка по земельному налогу. До 2023 года действует пониженная ставка налога на прибыль до 13,5%. Сейчас в «Малой Сосновке» работают предприятия «Втор-Ком», DoorHan и «МКС Индустрия».