В технопарке «Малая Сосновка» под Челябинском реализуют пять инвестпроектов на 3,9 млрд рублей

Потенциальные резиденты презентовали свои проекты

Заявки еще от пяти компаний Челябинской области получил государственный индустриальный парк «Малая Сосновка», находящийся в пяти километрах от регионального центра. Потенциальные резиденты планируют запустить инвестиционные проекты с общим объемом вложений 3 млрд 892 млн рублей. Запуск новых производств позволит организовать 534 рабочих места, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Компании, подавшие заявки на резидентство в «Малой Сосновке», презентовали свои проекты заместителю губернатора Челябинской области Егору Ковальчуку. Новые производства смогут разместиться в индустриальном парке через два-три месяца — после защиты бизнес-планов на экспертном совете.

«Правительство региона ведет активную работу по созданию индустриального парка со стопроцентным государственным участием с 2011 года. В 2017 году создан парк индустриальных инноваций „Малая Сосновка“. Два года назад он подтвердил соответствие всем требованиям Минпромторга РФ к индустриальным паркам и получил регистрацию в федеральном реестре. Это открыло ему доступ к важным мерам господдержки и дополнительным возможностям развития. Все инфраструктурные вопросы, которые были раньше у „Сосновки“, уже решены», — подчеркивает вице-губернатор Егор Ковальчук.

Челябинский радиозавод «Полет», входящий через холдинг «Росэлектроника» в госкорпорацию Ростех, запустит в «Малой Сосновке» производство высокотехнологичной перспективной продукции для аэродромов гражданской и экспериментальной авиации. Для этого в парк перевезут оборудование, на котором производятся системы связи для координации взлетов и посадки гражданских самолетов, а также специальная продукция по госзаказу.

Компания «Геленон-Трейд» намерена выпускать велосипеды, самокаты, фоторамки. Предприятие «Роллком» предлагает локализовать производство шторных дверей и их комплектующих. Фирма «Абразивные технологии» планирует увеличить производственные мощности для наращивания выпуска губок и салфеток по сниженной цене. Компания «БиоПромСинтез» намерена производить востребованную кормовую, ветеринарную и аминокислотную продукцию, полученную методом контролируемого биосинтеза.

Все резиденты индустриального парка «Малая Сосновка» получают налоговые льготы. Для компаний обнулены налог на имущество и ставка транспортного налога, а также установлена нулевая ставка по земельному налогу. До 2023 года действует пониженная ставка налога на прибыль до 13,5%. Сейчас в «Малой Сосновке» работают предприятия «Втор-Ком», DoorHan и «МКС Индустрия».