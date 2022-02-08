В старом квартале на Блюхера в Челябинске построят семь многоэтажек

Публичные слушания состоятся в марте

ООО «Производственно-коммерческая фирма „Символ“» выступила инициатором изменения планировки квартала в границах улиц Блюхера, Сулимова, Тарасова, Омской. Компания собирается построить на месте двухэтажных аварийных бараков жилые многоэтажки. Публичные слушания назначены на 10 марта. Информация опубликована на сайте мэрии.





Судя по чертежу планировки, компания «Символ» планирует построить в Советском районе четыре 12-этажки, десятиэтажный, восьми- и семиэтажный дома. Здания должны появиться на месте двухэтажных домов по адресу Тарасова, 44 (1958 года постройки), Блюхера, 11 (1944 года), Блюхера, 9 (1951 год) и 9А (1959 год), Омская, 69 (1958 год), Омская, 67 (1952 год). Эти дома не входят в программу реновации.









Так выглядят дома, которые должны пойти под снос

В компании «Символ» обещали предоставить комментарий о планах по застройке в Советском районе позднее.

По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Производственно-коммерческая фирма „Символ“» принадлежит Борису и Елене Мельник. Компания является застройщиком загородного комплекса «Чистые пруды» в поселке Саргазы, среди реализованных проектов — дома на улице Елькина, 112, улице Володарского, 52А, улице Либкнехта, 28А. В 2020 году выручка компании составила 850 млн рублей, чистая прибыль — 31 млн рублей.