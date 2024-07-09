В Снежинске организуют новое производство электродвигателей

Компания «СЭТ» станет резидентом территории опережающего развития

В Снежинске наладят производство электродвигателей и трансформаторов. Компания «Современные энергетические технологии» (СЭТ) станет резидентом территории опережающего развития «Снежинск». Соглашение об этом на «Иннопроме-2024» в присутствии губернатора Алексея Текслера подписали гендиректор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин и директор ООО «СЭТ» Алексей Латышев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках соглашения предприятие планирует запустить производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. Объем капиталовложений — 17 миллионов рублей.





В настоящее время в Челябинской области действует пять территорий опережающего развития: в Миассе, Верхнем Уфалее, Бакале, Снежинске и Озерске. В них осуществляют деятельность 49 резидентов. С 2017 года они создали более 1 600 новых рабочих мест, инвестировали 24,4 миллиарда рублей.

Для резидентов ТОР действуют льготы по налогу на прибыль и имущество, земельному налогу, налогу на добычу полезных ископаемых, страховым взносам.

ООО «СЭТ» занимается производством и проектированием электродвигателей. На данный момент идет этап научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в области проектирования системы преобразования магнитной энергии в механическую. Основная теоретическая база используется предприятием в рамках взаимодействия с кафедрой «Приборостроение» Южно-Уральского госуниверситета.