В сфере ЖКХ Челябинской области спрос на персонал вырос на 26%

99% вакансий предполагают трудоустройство в родном регионе

В Челябинской области в минувшем 2024 году в сфере ЖКХ было открыто 1,2 тысячи вакансий. По сравнению с 2023-м это на 26% больше. Такие данные ИА «Первое областное» сообщили аналитики hh.ru. Предлагаемые зарплаты — от 56 350 до 103 448 рублей.

Больше всего вакансий открыли компании со специализациями «Благоустройство и уборка территорий и зданий» (43%), «Водоснабжение и канализация» (34%) и «Ремонт зданий и сооружений» (23%). От кандидатов требуют опыт работы (74% предложений о работе). Остальные вакансии подходили для новичков.

Коммунальные службы чаще всего искали менеджеров по продажам и по работе с клиентами (по 5%), слесарей, сантехников, уборщиков, дворников и водителей (по 4%). Дворники, отметим, остаются в дефиците. На одну вакансию, по данным hh.ru, приходится только 0,5 резюме. При этом норма для рынка труда — от 4 резюме на вакансию. Острая нехватка слесарей и сантехников. Всего 1,4 резюме на одну вакансию.

Накануне губернатор Челябинской области на региональном форуме «ЖКХ в развитии» предложил вариант решения дефицита кадров. Перспективной, по словам Алексея Текслера, выглядит практика создания корпоративных кафедр и лабораторий предприятий ЖКХ в вузах и ссузах.

«Считаю, что сегодня это одна из важных задач для министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства образования и науки Челябинской области. Коллеги, давайте серьезно займемся кадрами в сфере ЖКХ. Этой теме уделяли минимальное внимание, и, мне кажется, эту ситуацию надо разворачивать. Ставлю вам эту задачу и прошу ее в обязательном порядке выполнить», — заявил губернатор.

Кстати, в рамках новой программы «Большой ремонт 74» предусмотрено повышение квалификации персонала коммунальных служб. Вместе с этим подготовлены предложения по усилению требований к профессиональным стандартам и минимальной штатной численности. Соблюдение этих положений станет обязательным условием для профильной деятельности. Также планируется оценить работу управляющих организаций и целесообразность их большого количества. Неэффективные УК сократят.