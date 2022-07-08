В санаториях Челябинской области к выходным закончились свободные номера

Жара вызвала ажиотаж среди желающих отдохнуть на озерах

Ближайшие выходные дни, 9 и 10 июля, в Челябинской области ожидаются жаркими. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры днем до +30°C. Легче всего жара переносится вблизи водоемов, поэтому спрос на путевки «выходного дня» в местные санатории и здравницы бьет рекорды. Свободных мест практически не осталось, исключение — номера премиум-класса, но и они расходятся в течение часа.

«К выходным у нас раскупили абсолютно все номера. Предложить нечего, потому что свободных мест нет вообще», — говорит менеджер курорта «Кисегач», расположенного вблизи одноименного озера.

На семейном курорте «Утес», расположенном в Чебаркульском районе, в продаже остался только один свободный номер в глэмпинг-парке «Бриз», стоимость которого за двое суток для двух взрослых составит 22,4 тыс. рублей.

«Это все, что мы можем сегодня предложить. Бюджетные варианты размещения бронировались задолго до выходных, такие номера давно разобраны», — сообщила менеджер семейного курорта.

Вблизи территории «Утеса» расположены многоквартирные дома, где квартиры сдаются частниками посуточно. В этом году стоимость студии летом стартует от 2,5 тыс. рублей, перед жаркими выходными частники подняли цены до 3,5 тыс. рублей за сутки.

«Мы не сдаем квартиру на выходные дни, этим летом бронируем минимум на неделю. Спрос высокий, поэтому сдавать на два-три дня сегодня почти никому из арендаторов не интересно. Есть люди, которые арендуют сразу на месяц жилье. В таком случае мы предоставляем скидки, но их размер меньше, чем в прошлом году», — сообщила владелица апартаментов Нелли.

Арендовать квартиру с евроремонтом для отдыха на местных курортах можно в близлежащих городах — Чебаркуле и Миассе, но к жарким выходным владельцы посуточных квартир также скорректировали цены.

Средняя стоимость аренды комфортной квартиры в Миассе составляет 2 тыс. рублей в сутки, но до ближайших пляжей придется добираться самостоятельно. В Чебаркуле можно найти вариант аренды апартаментов дешевле — порядка 1 тыс. рублей в сутки, но к выходным цены выросли до 1,5 тыс. рублей в сутки. Возле озера Чебаркуль стоимость аренды квартир выше, добраться до городского пляжа здесь можно и пешком.

Арендовать 1-комнатную квартиру в закрытом поселке Еланчик или новой локации курорта «Еловое» можно от 3,5 тыс. рублей, 2-комнатные — от 5 тыс. рублей. При этом забронировать в ближайшие даты жилье не удастся, свободны апартаменты только после 17—18 августа.

На курорте «Увильды» сообщили об отсутствии свободных мест на ближайший уик-энд.

«Свободен номер на двух человек с вечерним заездом в воскресенье — 10 июля, стоимость составит 11 тыс. рублей в сутки, в номере две кровати, холодильник и др. Также возможен отдых на пляже курорта „Увильды“ в выходные дни без размещения в номере, цена составит 500 рублей с человека, дети до 10 лет проходят бесплатно. При выходе с территории курорта действие такого билета заканчивается, повторно зайти уже нельзя, потребуется заново покупать билет»,— пояснила менеджер Наталья.

В поселке Увильды аренда 1-комнатной квартиры будет стоить 1,5 тыс. рублей в сутки, 2 тыс. рублей в выходные дни, но в этом году многие арендодатели требуют залог в размере от 5 тыс. рублей. В настоящее время владельцы частных квартир вблизи озера Увильды предлагают бронировать только август.