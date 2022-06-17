В России запустят промышленную ипотеку под 5% годовых

Право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства

Президент Владимир Путин предложил ввести в России промышленную ипотеку со ставкой в 5% годовых. Заявление он сделал на Петербургском экономическом форуме. Льготный кредит смогут получить предприятия, которые строят новое производство.

Также Владимир Путин попросил правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. Производители должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых.

С инициативой о введении промышленной ипотеки губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступал на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Механизм поддержки предпринимателей должен действовать по аналогии со льготными кредитами на покупку жилья. Глава региона предлагал выдавать малому и среднему бизнесу льготные займы с рассрочкой на десять лет и более для приобретения производственных зданий.