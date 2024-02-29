В России увеличат финансирование программ по промипотеке и НИОКР на 120 миллиардов рублей

Это позволит модернизировать еще 10 миллионов кв. м производственных площадей

В России увеличат финансирование программ по промышленной ипотеке и НИОКР в ближайшие 6 лет на 120 миллиардов рублей. Об этом сообщил сегодня, 29 февраля, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.

«За 6 лет направим 120 миллиардов рублей на НИОКР и промышленную ипотеку. За счет этой программы дополнительно модернизируем не менее 10 миллионов квадратных метров производственных площадей. Для сравнения, в России ежегодно строится около 4 миллионов квадратных метров производственных площадей. Это весомый показатель обновления нашего промышленного потенциала», — уточнил Владимир Путин.

Промышленную ипотеку отечественным производителям начали оформлять с конца 2022 года. Идея создания программы промышленной ипотеки принадлежит губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Он выступил с этой инициативой на Петербургском международном экономическом форуме еще в 2021 году.

Челябинская область стала одним из первых регионов, где предприятие получило кредит от Сбербанка в рамках госпрограммы «Промышленная ипотека». Кредит на 33,6 миллиона рублей предоставлен ООО «Альтернатива» (Трехгорный) под 5% годовых на 7 лет. Предприятие работает в сфере металлообработки и специализируется на производстве изделий для монтажа навесных вентилируемых фасадов.

Кроме того, в два раза будет увеличен капитал Фонда развития промышленности. На эти цели из федерального бюджета направят 300 миллиардов рублей. Поддержку получат, прежде всего, высокотехнологичные проекты в перспективных и значимых отраслях экономики.

Дополнительно около 200 миллиардов рублей поступит в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции. Чтобы стимулировать обновление производственных площадей в обрабатывающей промышленности, увеличена база для расчета амортизации. Она составит 200% на российское оборудование и ресурсы. Так, если предприятие закупит отечественное оборудование на 10 миллионов рублей, то сможет в перспективе уменьшить налоговую базу на 20 миллионов рублей.