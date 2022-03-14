В России утвердили условия кредитных каникул

Граждане и бизнес могут снизить свою финансовую нагрузку

Правительство России определило, при каких размерах займов граждане и бизнес могут обращаться в банки за кредитными каникулами. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кредитные каникулы позволяют избежать штрафов и пени за просрочку платежей в течение 1—6 месяцев. Срок действия льготного периода может определить сам заемщик. Разрешается досрочно прервать кредитные каникулы или же полностью погасить долг. Важно отметить, что проценты не отменяются, их по-прежнему будут начислять. После окончания кредитных каникул выплаты следует совершать по первоначальному графику, а после нужно внести деньги за пропущенные платежи.

По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:

300 тыс. рублей для граждан РФ,

350 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей;

100 тыс. рублей по кредитным картам,

700 тыс. рублей по кредитам на покупку автомобиля.

Определены критерии и по ипотечным кредитам. Для Москвы — 6 млн рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока — 4 млн рублей. Жители остальных субъектов РФ, в том числе Челябинской области, могут оформить кредитные каникулы, если имеют заем в размере не более 3 млн рублей.

Обратиться в свой банк можно в срок до 30 сентября этого года. Но важно соблюсти два условия. Первое — кредит должен быть выдан до 1 марта 2022-го. Второе — нужно подтвердить, что доход заявителя снизился на 30% по сравнению со средним доходом в 2021-м. При подаче заявления в банк необходимо предоставить справку 2НДФЛ, уведомление о регистрации в качестве безработного или же больничный лист. Обращения могут рассматривать пять дней.