В России разрешили ввоз товаров более 200 иностранных брендов

Минпромторг РФ составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт

Минпромторг РФ составил список товаров, которые будут ввозить на территорию России без разрешения владельцев торговых марок. Это автомобили, запчасти, одежда и прочая потребительская продукция, сообщает газета «Известия» со ссылкой на приказ министерства.

Ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя около 50 групп товаров более 200 брендов. Это готовая потребительская продукция, автомобили, запчасти, текстиль, кожаные изделия, мех, одежда, парфюмерия, мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры и механические устройства.

Например, параллельный импорт разрешен для телефонов, часов и наушников Apple, для электроники и телефонов Samsung, Nokia, Sony и прочих компаний. Также в Россию будут ввозить автомобили Bentley, Tesla, Volvo, Toyota и другие, и запчасти Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan и других марок. Одежду и обувь, в том числе спортивную, будут допускать на территорию России полностью.

По данным Минпромторга РФ, такая мера необходима для защиты экономических интересов страны.

Документ должен зарегистрировать Минюст РФ. Первые сроки таких поставок в Россию еще неизвестны.