В России в этом году прогнозируют стабильные цены как на базовые продукты для новогоднего стола, так и на деликатесы, игристые вина, овощи и фрукты. На это повлияли сдержанная динамика потребительского спроса и готовность торговых сетей конкурировать за покупателя. Сценарий поведения ретейлеров перед праздниками обнародовала Ассоциация компаний розничной торговли.
По данным экспертов, Россия прошла пик инфляционного давления на потребительские товары. Цены стабилизировались, а ретейлеры выстроили ключевые логистические цепочки и восполнили ассортиментный ряд на большинство товаров после ухода некоторых международных поставщиков.
«На фоне сдержанной динамики потребительского спроса усилилась конкуренция торговых сетей за покупателя, и этот фактор будет стимулировать расширение спектра различных скидок и предновогодних акций на наиболее востребованные категории продуктов для праздничного стола», — рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли.
На стабилизацию цен ряда товаров повлияли хороший урожай, укрепление рубля и ограничения на экспорт. По данным Росстата, сильнее всего понизилась стоимость картофеля, капусты, моркови, свеклы, огурцов, помидоров, куриного мяса, куриных яиц и свинины.
Эксперты уточнили, что в крупных торговых сетях товары первой необходимости стоят дешевле, чем в целом по стране. Это происходит за счет объема закупок. Так, согласно данным Росстата, гречневая крупа в ноябре подешевела на 2,2%, а в торговых сетях — на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Весной из России ушел ряд производителей. Из оборота вывели 14,5 тыс. позиций. Их заместили 14 тыс. новых. Сегодня сокращение ассортимента составляет менее 2%. Дефицита, по данным экспертов, не возникло ни в одной из категорий товаров.
На сегодняшний день в России производят 98% продовольственных товаров. В основном это хлебобулочные, мясные и молочные продукты (95—99%). Доля безалкогольных напитков выросла с 40 до 70%. Косметики и бытовой химии — на 15% и 10% соответственно.
«Спрос на отечественные продукты растет не только из-за санкций — в последние годы сформировалось устойчивое доверие к российским брендам, которые не уступают международным по качеству, но зачастую отличаются более привлекательной ценой. Немаловажную роль играет и потребительский патриотизм — особенно заметно он проявляется в отношении локальных товаров в регионах, жители которых гордятся присутствием местных брендов в федеральных сетях», — пояснили в Ассоциации компаний розничной торговли.
Кроме того, потребитель чаще обращает внимание на товары под собственными торговыми марками розничных сетей.
По мнению экспертов, следующим шагом торговых сетей будет индивидуализация программ лояльности, персонализированные скидки на «любимые продукты», сервисы подбора необходимых товаров, развитие различных партнерских программ скидок и льгот торговых сетей с компаниями из других секторов.
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