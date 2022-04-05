В России появился сервис по поиску партнеров для бизнеса

Предприятия смогут найти альтернативу иностранным компаниям

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) запустила сервис «Производственная кооперация и сбыт» на портале МСП.РФ. Сервис позволит объединить производителей продукции с заказчиками, которые ищут новых партнеров вместо ушедших иностранных компаний. Предприятия производственного сектора получают возможность выбрать проверенных поставщиков и определить вектор развития производства в условиях импортозамещения.

В реестр включено более 9 тыс. компаний с опытом поставок продукции. Предприниматели могут рассказать о себе заказчикам и расширить список возможных партнеров из числа федеральных и региональных ретейлеров, промышленных компаний, а также представителей малого и среднего бизнеса.

Сервис представляет витрину закупок малого объема — до 500 тыс. рублей — из 30 источников, включая электронные торговые площадки и интернет-магазины заказчиков.

«Рынок закупок малого объема составляет около 250 млрд рублей в год. Участие в них, особенно в условиях кризисной ситуации на рынке, — это возможность для бизнеса наладить дополнительный канал сбыта. Одно из главных преимуществ закупок малого объема — в простоте требований к участникам, что позволяет без проблем участвовать в них даже начинающим предпринимателям», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

До конца апреля производители пищевой и сельхозпродукции начнут получать товарные запросы региональных и федеральных торговых сетей, находящихся в поиске российских поставщиков. Компании, которым требуется заменить иностранную продукцию, также смогут оставлять запросы на платформе. МСП.РФ предоставит предпринимателям доступ к программе развития поставщиков, чтобы перестроить производство, исходя из долгосрочных бизнес-интересов заказчиков. На данный момент заказчики получили запрос на 1200 номенклатурных позиций.