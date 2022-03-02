В России остановили работу Apple Pay и продажу iPhone

Американская компания ограничила доступ к своим разработкам

Apple отключила в России систему платежей Apple Pay, остановила продажу своей продукции россиянам через официальный сайт, а также прекратила поставки техники. Причина — проведение РФ военной спецоперации на Украине, начатое решением президента Владимира Путина 24 февраля.

«Мы приостановили все продажи продукции в России. На прошлой неделе мы остановили весь экспорт нашим дистрибьюторам в стране. Также вводятся ограничения на работу Apple Pay и других сервисов. Мы отключили в Apple Maps демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан. Мы поддерживаем гуманитарные усилия, оказываем помощь в связи с разворачивающимся кризисом с беженцами и делаем все возможное, чтобы поддержать наши команды в регионе», — сказано в заявлении Apple.

Доступ к интернет-магазину Apple на территории России есть, однако на сайте появляется сообщение о том, что доставка техники в настоящее время недоступна. При этом еще до введения ограничений цены на технику Apple существенно выросли — в среднем на 15—40%. Например, iPhone 13 Pro Max 1 ТБ стоил 159 990 рублей, а теперь его продают за 183 990 рублей. В ряде магазинов быстро раскупили популярные модели смартфонов и ноутбуков. App Store, подписки Apple Music, TV+, Arcade и другие сервисы компании продолжают работать в России.

«Быстро привыкаешь оплачивать покупки смартфоном. Это удобно, не нужно носить карту. Я пользовалась виртуальной картой, теперь нужно носить обычный пластик. Это немного грустно. На кассе на оплату покупок будет уходить больше времени. Одна подруга хотела купить новый iPhone. Она следила за ценами, но после подорожания отказалась от идеи», — рассказала ИА «Первое областное» челябинка Тамара.

Ранее Apple Pay стал недоступен для клиентов банков, попавших под блокирующие санкции США. Это ВТБ, «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Открытие» и «Промсвязьбанк». При этом на территории России по-прежнему сохраняется возможность оплаты любыми картами этих финансовых организаций.

В Банке России поясняли, что бесконтактные платежи могут не работать, даже если оплата совершается картой банка, не попавшего под санкции. Такое возможно, если терминал в магазине, через который проходит платеж, или интернет-магазин обслуживаются финансовой организацией, находящейся под санкциями. Чтобы избежать проблем, рекомендуется оплачивать покупки в офлайн-магазинах пластиковой картой.

Добавим, что о приостановке продаж продукции в России через официальный интернет-магазин объявил другой популярный американский бренд — Nike. Офлайн-магазины спортивной одежды на территории РФ работают в обычном режиме. Кроме того, Boeing приостановил техподдержку и предоставление запасных частей российских авиакомпаний. Изменения в работе ввели и производители машин. О приостановке деятельности в России объявили Ford, Volkswagen, Volvo, Daimler Truck. Отгрузку автомобилей не проводят Audi и Jaguar Land Rover.