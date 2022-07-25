В России могут возобновить выпуск купюр номиналом 5 и 10 рублей

Мера поможет сократить расходы на производство наличных денег

В России в конце года могут вернуть в обращение десятирублевую купюру, которую прекратили выпускать с 2013 года. Обсуждается также и выпуск бумажных пятирублевых банкнот. В Центробанке считают, что это поможет снизить расходы на производство наличных денег, сообщают «Известия».



Десятирублевые купюры Центробанк перестал заказывать Гознаку с 2013 года.

«В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег. Сейчас изменились технологии. Например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%. Это показали замеры, которые мы проводили. Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе», — сообщил изданию зампред Центробанка, курирующий наличное денежное обращение, Сергей Белов.

По словам зампреда ЦБ, чеканка 10 рублей оказалась затратной — с 2009 года выросла стоимость металла. Сергей Белов не исключает возобновления печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Их еще можно встретить в обращении, но достаточно редко.

Кроме того, по словам Белова, монеты плохо возвращаются в обращение. Они попросту остаются в копилках россиян. Вместе с тем металлические деньги не планируют заменить на бумажные. В обращении будут присутствовать и те и другие.

Выпуск десятирублевых банкнот планируют возобновить в конце года. Их модификация пройдет в 2025 году. Пятирублевые купюры также могут начать печатать в конце года в случае принятия соответствующего решения.