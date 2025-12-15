В России могут появиться целевые субсидии на обслуживание коммерческого долга регионов

Новые предложения по поддержке региональных бюджетов прозвучали на заседании комиссии Госсовета по экономике и финансам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел итоговое заседание комиссии Госсовета по экономике и финансам. Повестка включала обсуждение системных решений для устойчивого роста экономики и поддержки регионов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Центральной темой стал новый План структурных изменений в экономике, разработка которого, по словам Алексея Текслера, была недавно завершена:

«План охватывает ключевые для всей экономики вопросы: изменение структуры занятости, повышение качества инвестиционного климата, уровень технологического развития экономики, трансформацию внешней торговли и другие разделы. Все эти вопросы связаны и с развитием регионов. Очевидно, что один из акцентов — это рост инвестиционной активности».

Министр экономического развития РФ Максим Решетников акцентировал важность повышения эффективности использования ресурсов. Он призвал представителей субъектов РФ активнее работать над улучшением инвестиционного климата через снижение издержек бизнеса, совершенствовать региональную инвестиционную политику и искать новые «точки роста» для экономики.

Замминистра финансов РФ Павел Кадочников доложил о приоритетах бюджетной политики, сообщил, что экономика выходит из фазы перегрева, а также обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу: это укрепление доходной базы и дальнейшая легализация экономической деятельности.

Переходя к теме региональных финансов, Алексей Текслер обозначил результаты и необходимые решения для устойчивости бюджетов на следующий год. Так, в 2025 году по поручению президента РФ Владимира Путина был реализован механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам.

«Больше 230 миллиардов рублей списано. Это реальная помощь регионам. Стабильность региональных бюджетов — это ключевой аспект социально-экономического развития каждого региона», — подчеркнул Алексей Текслер.

Высвободившиеся деньги были направлены на поддержку участников специальной военной операции и их семей, сферу ЖКХ и переселение граждан.

В ходе дискуссии были озвучены новые предложения по поддержке региональных бюджетов. Среди них — введение целевых субсидий на обслуживание коммерческого долга регионов, предоставление бюджетных кредитов для повышения финансовой устойчивости отдельных регионов, а также сохранение практики постепенного снижения дотаций для субъектов, улучшающих свои экономические показатели.

Подводя итоги, Алексей Текслер заявил, что все предложения комиссии уже переданы в Минфин. Совместная работа с правительством РФ будет продолжена, чтобы в следующем году гарантировать стабильность региональных бюджетов, выполнение социальных обязательств перед гражданами и создание условий для устойчивого экономического роста.