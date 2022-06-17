В России могут отменить большинство плановых проверок бизнеса

С предложением президент Владимир Путин выступил на Петербургском экономическом форуме

Президент России Владимир Путин предложил отменить навсегда большинство плановых проверок бизнеса, деятельность которого не связана с высоким риском вреда здоровью. Заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Бизнес нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований. Есть все основания сделать кардинальный шаг вперед — навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — сказал Владимир Путин.

Также президент выступил за «аккуратную декриминализацию» экономических составов преступлений, к примеру тех, кто работает без лицензии или аккредитации. Подготовить поправки в Уголовный кодекс Владимир Путин поручил до октября 2022 года. Кроме того, он высказался за повышение порога для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату налоговых или таможенных платежей и пересмотр оснований для заключения предпринимателей под стражу.