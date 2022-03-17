В России магазины могут временно отказаться от выдачи кассового чека

Предприятия почувствовали дефицит бумажной ленты

В России торговые предприятия могут временно отказаться от кассовых чеков из-за дефицита бумажной ленты для их выпуска. Об этом сегодня, 17 марта, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, сообщает пресс-служба правительства России. Но по требованию покупателя должны его выписать.

Сигналы о том, что предприятия стали испытывать дефицит кассовой ленты, поступают в Федеральную налоговую службу. Кабмин собрал совещание по этому поводу и сделал заявление для представителей магазинов.

«Мы вчера проводили совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой. ФНС России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Но по требованию гражданина кассовый чек должен быть выдан», — сказал Виктор Евтухов.

В ближайшее время планируется переход на электронные чеки.