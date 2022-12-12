В России банкноты номиналом 5 и 10 рублей могут вернуть в оборот уже в следующем году. Тогда же появятся и обновленные сторублевки. Увеличение числа купюр низкого номинала будет зависеть от региона.
Заместитель председателя Центробанка Сергей Белов летом анонсировал возобновление печати купюр номиналом 10 рублей и рассматривал возможность изготовления банкнот номиналом 5 рублей. Генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук в интервью «Известиям» рассказал, что есть различия в организации обращения монет и банкнот.
«Например, сильно разнятся логистические затраты. Сами понимаете, что проще перевозить легкие купюры, чем тяжелые монеты. Проблема в том, что монеты стали меньше возвращаться в оборот, значит, их нужно дополнительно чеканить, доставлять. Это все добавляет аргументов в пользу банкнот, даже несмотря на то, что банкнота объективно будет служить меньше и быстрее выходить из обращения», — пояснил Аркадий Трачук.
По мнению гендиректора «Гознака», вопрос об организации наличного денежного обращения и определения оптимальной границы между банкнотами и монетами остаются на повестке дня. Банк России проанализирует ситуацию и примет решение об увеличении количества банкнот номиналом 10 рублей.
Аркадий Трачук не стал озвучивать, идет ли печать банкнот в 5 и 10 рублей, но уточнил, что контракт «Гознака» с Банком России на 2022 год фактически исполнен и сейчас идет обсуждение контракта на следующий год. Не исключено, что купюры малого номинала войдут в оборот в 2023 году.
«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме. Но в зависимости от региона ситуация может быть разная. Если где-то, скажем, будет недостаточно десятирублевых монет в обращении и возникнет потребность в банкнотах, то Банк России будет выпускать их в обращение именно в этом регионе. При этом, поскольку банкноты низких номиналов явно не предназначены для крупных расчетов и хранения, они будут обращаться в основном локально и лишь отдельными экземплярами попадать в соседние регионы. Поэтому в каких-то регионах увеличения их числа в обращении и вовсе будет не видно», — пояснил гендиректор «Гознака».
Кроме того, часть тиражей пройдет лакирование. Это продлит срок жизни купюр. По словам Трачука, сейчас банкнота номиналом в 50 и 100 рублей при активном использовании служит чуть больше года. А монеты — больше 20 лет.
Напомним, печать банкнот в 5 и 10 рублей прекратили в 2013 и 1998 годах. В этом году Центробанк анонсировал возвращение таких купюр. Среди аргументов заместитель председателя Банка России Сергей Белов указал на рост цены металла, из-за чего увеличилась себестоимость чеканки монет.
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