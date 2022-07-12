В России хотят отменить налог при продаже единственного жилья

Авторы законопроекта уверены, что такая мера облегчит жизнь людей и улучшит их жилищные условия

В России могут отменить налогообложение при продаже квартиры, комнаты или жилого дома, если у человека нет другого жилья. Законопроект о внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса разработали в ЛДПР, сообщают «Известия».

В то же время, согласно законопроекту, для продажи жилья без налогообложения нужно соблюсти определенные условия. А именно — покупка нового жилья должна произойти не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором была заключена сделка по продаже старого жилья. Кадастровая стоимость старого жилья не должна превышать 50 млн рублей и должна быть ниже, чем стоимость нового.

«Если у человека всего одна квартира или дом, то пусть он ее хоть каждый месяц перепродает и докупает хоть по 10 квадратных метров, переезжает из района в район или из города в город в случае смены работы или учебы детей. Это облегчит и внутреннюю миграцию в стране, и снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру», — сообщил изданию один из авторов проекта депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Он уточнил, что законопроект направлен на улучшение жизни людей.

По данным издания, в пояснительной записке сказано, что есть случаи, когда доходы от продажи жилья не облагаются НДФЛ. Налог платить не нужно, если недвижимость находится три года в собственности и она: унаследована или передана по договору дарения от члена семьи или близкого родственника; приватизирована; получена по договору пожизненного содержания с иждивением; если это единственное жилье человека. А также если квартира была в собственности более пяти лет.