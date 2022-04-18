В России банки возобновляют продажи гражданам наличной валюты

Центробанк смягчил введенные ранее ограничения

С сегодняшнего дня, 18 апреля, российские банки вновь смогут продавать гражданам наличную валюту. Как ранее сообщали в пресс-службе Центробанка, речь идет только о тех долларах и евро, которые поступили в кассы финансовых организаций с 9 апреля.

С 9 марта по 9 сентября Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой. Банкам на этот период запретили продавать гражданам наличную валюту, однако поменять ее на рубли россияне могли в любой момент и в любом объеме. Также ограничения коснулись выдачи налички с валютных счетов: снять россияне могли только до 10 тысяч долларов, остальные деньги выдавались в рублях.

9 апреля Банк России сообщил о смягчении временного порядка операций с наличной валютой и возобновлении продаж долларов и евро.