В развитие туризма Челябинской области инвестируют 14,5 млрд рублей

Три проекта одобрила госкорпорация «Туризм.РФ»

Ростуризм и корпорация «Туризм. РФ» одобрили проекты по модернизации оздоровительного курорта «Сапфир Урала» в Еткульском районе, развитию горнолыжных курортов «Аджигардак» и «Солнечная долина». Инвестиции оцениваются в 14,5 млрд рублей, будет создано около 1 тыс. гостиничных номеров. Об этом на совещании по развитию туризма заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Текслер поручил максимально быстро войти в новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Это важнейшая задача. Ресурсы выделяются серьезные, и мы должны быть готовы: инициировать реализацию проектов, подтягивать инвесторов», — отметил Алексей Текслер.

Также среди приоритетных задач глава региона отметил развитие национальных парков — «Таганай», «Зюраткуль», «Зигальга», исторических и природных пространств.



«Необходимо завершить формирование мастер-планов таких территорий, как Аркаим, озеро Тургояк, и перевести их на инвестиционную стадию реализации», — добавил Алексей Текслер.

Губернатор отдельно отметил, что все поставленные задачи должны реализовываться параллельно с развитием дорожной и транспортной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию дорог, ж/д- и авиаинфраструктуры.

«Так, уже в этом году мы начинаем реконструкцию аэродромного комплекса в Магнитогорске, делаем это сразу по завершении работ в челябинском аэропорту. Южный Урал обладает мощным туристическим потенциалом. Проблема — в наличии современной инфраструктуры, которой недостаточно для раскрытия этого потенциала. Мы, конечно, не стоим на месте. За прошедший год улучшили позиции в Национальном туристическом рейтинге, поднявшись на две строки. Сегодня занимаем 14-ю позицию, опережая регионы с сильными туристическими брендами. Находимся выше всех в Уральском федеральном округе. Но есть моменты, которые нужно подтягивать», — пояснил глава региона.

В 2022 году продолжится создание инфраструктуры для сплавов по южноуральским рекам, в том числе популярной у туристов реке Ай.