В развитие села Варна и прилегающих территорий вложат 4 млрд рублей до 2030 года

Сельская агломерация с Южного Урала станет одним из пилотов нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В развитие села Варна и 72 прилегающих сельских поселений в 2025—2030 годах вложат 4,3 миллиарда рублей, в том числе 1,4 миллиарда будет направлено из федерального бюджета. Деньги пойдут на строительство, ремонты и реконструкцию различных объектов — от дорог до зданий — в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Долгосрочный план социально-экономического развития опорного населенного пункта и прилегающих территорий включает анализ состояния сельской агломерации: демографии, социальной и транспортной инфраструктуры, водоснабжения и теплоснабжения, телекоммуникационной связи, социальной и экономической сфер жизнедеятельности территории.

«Всего за предстоящие пять лет планируется реализовать 64 мероприятия, в том числе 26 мероприятий по строительству, 28 — по капитальному ремонту, семь — по ремонту, два — по реконструкции объектов и одно — по установке здания для размещения муниципального учреждения культуры», — говорится в сообщении.

Из 26 мероприятий по строительству 17 планируется выполнить в самой Варне. Здесь построят ФОК с крытым хоккейным кортом и искусственным льдом, расчистят русло реки Нижний Тогузак, укрепят берега и возведут мост, построят сети водоснабжения, 10,5 км дорог, общежитие для студентов Варненского филиала Карталинского многоотраслевого техникума и другое.

В девяти прилегающих территориях планируется строительство двух котельных, проектирование сетей газоснабжения, строительство сетей водоснабжения, а также капитальный ремонт и оборудование школ, библиотек, центров общей врачебной практики и ФАПов.

«Результатом мероприятий должно стать достижение показателей национальной цели „Комфортная и безопасная среда для жизни“ по улучшению качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году», — говорится в сообщении.

Также в перечень опорных населенных пунктов и прилегающих территорий, которые ждет преображение в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», правительством Челябинской области включены поселок Бреды, город Карталы, села Кизильское, Кунашак, Фершампенуаз, Октябрьское, Уйское и Чесма.